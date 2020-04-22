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ديني

مواقيت الصلاة في شهر رمضان .. ومواعيد الإفطار والإمساك

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 10:34 م
مواقيت الصلاة في
مواقيت الصلاة في شهر رمضان
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محمد صبري عبد الرحيم
مواقيت الصلاة في شهر رمضان 2020 ومواعيد الإفطار والإمساك، يحل علينا أول أيام شهر رمضان المبارك بعد غدٍ يوم الجمعة، وينشر «صدى البلد» إمساكية شهر رمضان المعظم وتوقيتات الإفطار والإمساك وعدد ساعات الصيام في محافظات مصر.


مواقيت الصلاة فى رمضان 2020 لها أهمية كبرى، لأنها بمثابة المنبه بالنسبة للصائمين، ليكونوا على علم بمواقيت الصلاة فى رمضان 2020 والإمساك عن الطعام، فهي تتضمن كل أيام شهر رمضان المعظم مع كل مواقيت الصلاة فى رمضان 2020، ومواعيد الإفطار وبدء الصوم.


- الجمعة 24 أبريل الموافق 1 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 03 دقائق، صلاة المغرب 6:28 ، العشاء 7:51 ، السحور 1:25، إمساك 3:25، الفجر 3:45، الشروق 5:18، الظهر 11:53، العصر 3:29 .


- السبت 25 أبريل الموافق 2 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 5 دقائق، صلاة المغرب 6:29 ، العشاء 7:52 ، السحور 1:24، إمساك 3:24، الفجر 3:44، الشروق 5:17، الظهر 11:53، العصر 3:29 .


- الأحد 26 أبريل الموافق 3 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 7 دقائق، صلاة المغرب 6:29 ، العشاء 7:53 ، السحور 1:23، إمساك 3:23، الفجر 3:43، الشروق 5:16، الظهر 11:53، العصر 3:29 .

- الإثنين 27 أبريل الموافق 4 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 9 دقائق، صلاة المغرب 6:30 ، العشاء 7:54 ، السحور 1:21، إمساك 3:21، الفجر 3:41، الشروق 5:15، الظهر 11:52، العصر 3:29 

- الثلاثاء 28 أبريل الموافق 5 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 10 دقائق، صلاة المغرب 6:31 ، العشاء 7:54 ، السحور 1:20، إمساك 3:20، الفجر 3:40، الشروق 5:14، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

- الأربعاء 29 أبريل الموافق 6 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 12 دقيقة، صلاة المغرب 6:31 ، العشاء 7:55 ، السحور 1:19، إمساك 3:19، الفجر 3:39، الشروق 5:13، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

- الخميس 30 أبريل الموافق 7 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 14 دقيقة، صلاة المغرب 6:32 ، العشاء 7:56 ، السحور 1:18، إمساك 3:18، الفجر 3:38، الشروق 5:13، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

- الجمعة 1 مايو الموافق 8 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 16 دقيقة، صلاة المغرب 6:33 ، العشاء 7:57 ، السحور 1:17، إمساك 3:17، الفجر 3:37، الشروق 5:12، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

- السبت 2 مايو الموافق 9 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 18 دقيقة، صلاة المغرب 6:33 ، العشاء 7:58 ، السحور 1:15، إمساك 3:15، الفجر 3:35، الشروق 5:11، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

- الأحد 3 مايو الموافق 10 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 20 دقيقة، صلاة المغرب 6:34 ، العشاء 7:59 ، السحور 1:14، إمساك 3:14، الفجر 3:34، الشروق 5:10، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

- الإثنين 4 مايو الموافق 11 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 21 دقيقة، صلاة المغرب 6:35 ، العشاء 8:00 ، السحور 1:13، إمساك 3:13، الفجر 3:33، الشروق 5:09، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

- الثلاثاء 5 مايو الموافق 12 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 23 دقيقة، صلاة المغرب 6:35 ، العشاء 8:01 ، السحور 1:12، إمساك 3:12، الفجر 3:32، الشروق 5:08، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

- الأربعاء 6 مايو الموافق 13 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 25 دقيقة، صلاة المغرب 6:36 ، العشاء 8:02 ، السحور 1:11، إمساك 3:11، الفجر 3:31، الشروق 5:07، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

- الخميس 7 مايو الموافق 14 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 27 دقيقة، صلاة المغرب 6:37 ، العشاء 8:03 ، السحور 1:10، إمساك 3:10، الفجر 3:30، الشروق 5:07، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

- الجمعة 8 مايو الموافق 15 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 28 دقيقة، صلاة المغرب 6:37 ، العشاء 8:03 ، السحور 1:09، إمساك 3:09، الفجر 3:29، الشروق 5:06، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

- السبت 9 مايو الموافق 16 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 30 دقيقة، صلاة المغرب 6:38 ، العشاء 8:04 ، السحور 1:08، إمساك 3:08، الفجر 3:28، الشروق 5:05، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

- الأحد 10 مايو الموافق 17 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 32 دقيقة، صلاة المغرب 6:38 ، العشاء 8:05 ، السحور 1:07، إمساك 3:07، الفجر 3:27، الشروق 5:04، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

- الإثنين 11 مايو الموافق 18 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 33 دقيقة، صلاة المغرب 6:39 ، العشاء 8:06 ، السحور 1:06، إمساك 3:06، الفجر 3:26، الشروق 5:04، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

- الثلاثاء 12 مايو الموافق 19 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 35 دقيقة، صلاة المغرب 6:40 ، العشاء 8:07 ، السحور 1:05، إمساك 3:05، الفجر 3:25، الشروق 5:03، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

- الأربعاء 13 مايو الموافق 20 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 37 دقيقة، صلاة المغرب 6:40 ، العشاء 8:08 ، السحور 1:04، إمساك 3:04، الفجر 3:24، الشروق 5:02، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

- الخميس 14 مايو الموافق 21 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 38 دقيقة، صلاة المغرب 6:41 ، العشاء 8:09 ، السحور 1:03، إمساك 3:03، الفجر 3:23، الشروق 5:02، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

- الجمعة 15 مايو الموافق 22 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 40 دقيقة، صلاة المغرب 6:42 ، العشاء 8:10 ، السحور 1:02، إمساك 3:02، الفجر 3:22، الشروق 5:01، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

- السبت 16 مايو الموافق 23 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 41 دقيقة، صلاة المغرب 6:42 ، العشاء 8:11 ، السحور 1:01، إمساك 3:01، الفجر 3:21، الشروق 5:01، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

- الأحد 17 مايو الموافق 24 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 43 دقيقة، صلاة المغرب 6:43 ، العشاء 8:12 ، السحور 1:00، إمساك 3:00، الفجر 3:20، الشروق 5:00، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

- الإثنين 18 مايو الموافق 25 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 44 دقيقة، صلاة المغرب 6:44 ، العشاء 8:12 ، السحور 12:59، إمساك 2:59، الفجر 3:19، الشروق 4:59، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

- الثلاثاء 19 مايو الموافق 26 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 46 دقيقة، صلاة المغرب 6:44 ، العشاء 8:13 ، السحور 12:58، إمساك 2:58، الفجر 3:18، الشروق 4:59، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

- الأربعاء 20 مايو الموافق 27 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 47 دقيقة، صلاة المغرب 6:45 ، العشاء 8:14 ، السحور 12:58، إمساك 2:58، الفجر 3:18، الشروق 4:58، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

- الخميس 21 يونيو الموافق 28 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 49 دقيقة، صلاة المغرب 6:45 ، العشاء 8:15 ، السحور 12:57، إمساك 2:57، الفجر 3:17، الشروق 4:58، الظهر 11:52، العصر 3:28 .

- الجمعة 22 مايو الموافق 29 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 50 دقيقة، صلاة المغرب 6:46 ، العشاء 8:16 ، السحور 12:56، إمساك 2:56، الفجر 3:16، الشروق 4:57، الظهر 11:52، العصر 3:28 .

- السبت 23 مايو الموافق 30 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 51 دقيقة، صلاة المغرب 6:47 ، العشاء 8:17 ، السحور 12:55، إمساك 2:55، الفجر 3:15، الشروق 4:57، الظهر 11:52، العصر 3:28. 
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