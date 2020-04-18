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ديني

مواقيت الصلاة في رمضان 2020

السبت 18/أبريل/2020 - 01:18 م
الصلاة فى رمضان
الصلاة فى رمضان
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إيمان طلعت

أيام معدودة ويهل علينا شهر رمضان الكريم، لذا يبحث كثيرون عن مواقيت الصلاة فى رمضان 2020 فى إطار استعدادهم لهذا الشهر المعظم الذي ينتظره المسلمين بفارغ الصبر.


مواقيت الصلاة فى رمضان 2020 لها أهمية كبرى، لأنها بمثابة المنبه بالنسبة للصائمين، ليكونوا على علم بمواقيت الصلاة فى رمضان 2020 والإمساك عن الطعام، فهي تتضمن كل أيام شهر رمضان المعظم مع كل مواقيت الصلاة فى رمضان 2020، ومواعيد الإفطار وبدء الصوم.


لذا ينشر موقع صدى البلد مواقيت الصلاة فى رمضان 2020 ، وتوقيتات الإفطار والإمساك وعدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان المبارك بداية من اليوم الجمعة، حتى آخر أيام الشهر الكريم.


- الجمعة 24 أبريل الموافق 1 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 03 دقيقة، صلاة المغرب 6:28 ، العشاء 7:51 ، السحور 1:25، إمساك 3:25، الفجر 3:45، الشروق 5:18، الظهر 11:53، العصر 3:29 .

- السبت 25 أبريل الموافق 2 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 5 دقيقة، صلاة المغرب 6:29 ، العشاء 7:52 ، السحور 1:24، إمساك 3:24، الفجر 3:44، الشروق 5:17، الظهر 11:53، العصر 3:29 .

- الأحد 26 أبريل الموافق 3 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 7 دقيقة، صلاة المغرب 6:29 ، العشاء 7:53 ، السحور 1:23، إمساك 3:23، الفجر 3:43، الشروق 5:16، الظهر 11:53، العصر 3:29 .

- الإثنين 27 أبريل الموافق 4 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 9 دقيقة، صلاة المغرب 6:30 ، العشاء 7:54 ، السحور 1:21، إمساك 3:21، الفجر 3:41، الشروق 5:15، الظهر 11:52، العصر 3:29 

- الثلاثاء 28 أبريل الموافق 5 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 10 دقيقة، صلاة المغرب 6:31 ، العشاء 7:54 ، السحور 1:20، إمساك 3:20، الفجر 3:40، الشروق 5:14، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

- الأربعاء 29 أبريل الموافق 6 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 12 دقيقة، صلاة المغرب 6:31 ، العشاء 7:55 ، السحور 1:19، إمساك 3:19، الفجر 3:39، الشروق 5:13، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

- الخميس 30 أبريل الموافق 7 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 14 دقيقة، صلاة المغرب 6:32 ، العشاء 7:56 ، السحور 1:18، إمساك 3:18، الفجر 3:38، الشروق 5:13، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

- الجمعة 1 مايو الموافق 8 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 16 دقيقة، صلاة المغرب 6:33 ، العشاء 7:57 ، السحور 1:17، إمساك 3:17، الفجر 3:37، الشروق 5:12، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

- السبت 2 مايو الموافق 9 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 18 دقيقة، صلاة المغرب 6:33 ، العشاء 7:58 ، السحور 1:15، إمساك 3:15، الفجر 3:35، الشروق 5:11، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

- الأحد 3 مايو الموافق 10 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 20 دقيقة، صلاة المغرب 6:34 ، العشاء 7:59 ، السحور 1:14، إمساك 3:14، الفجر 3:34، الشروق 5:10، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

- الإثنين 4 مايو الموافق 11 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 21 دقيقة، صلاة المغرب 6:35 ، العشاء 8:00 ، السحور 1:13، إمساك 3:13، الفجر 3:33، الشروق 5:09، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

- الثلاثاء 5 مايو الموافق 12 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 23 دقيقة، صلاة المغرب 6:35 ، العشاء 8:01 ، السحور 1:12، إمساك 3:12، الفجر 3:32، الشروق 5:08، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

- الأربعاء 6 مايو الموافق 13 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 25 دقيقة، صلاة المغرب 6:36 ، العشاء 8:02 ، السحور 1:11، إمساك 3:11، الفجر 3:31، الشروق 5:07، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

- الخميس 7 مايو الموافق 14 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 27 دقيقة، صلاة المغرب 6:37 ، العشاء 8:03 ، السحور 1:10، إمساك 3:10، الفجر 3:30، الشروق 5:07، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

- الجمعة 8 مايو الموافق 15 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 28 دقيقة، صلاة المغرب 6:37 ، العشاء 8:03 ، السحور 1:09، إمساك 3:09، الفجر 3:29، الشروق 5:06، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

- السبت 9 مايو الموافق 16 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 30 دقيقة، صلاة المغرب 6:38 ، العشاء 8:04 ، السحور 1:08، إمساك 3:08، الفجر 3:28، الشروق 5:05، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

- الأحد 10 مايو الموافق 17 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 32 دقيقة، صلاة المغرب 6:38 ، العشاء 8:05 ، السحور 1:07، إمساك 3:07، الفجر 3:27، الشروق 5:04، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

- الإثنين 11 مايو الموافق 18 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 33 دقيقة، صلاة المغرب 6:39 ، العشاء 8:06 ، السحور 1:06، إمساك 3:06، الفجر 3:26، الشروق 5:04، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

- الثلاثاء 12 مايو الموافق 19 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 35 دقيقة، صلاة المغرب 6:40 ، العشاء 8:07 ، السحور 1:05، إمساك 3:05، الفجر 3:25، الشروق 5:03، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

- الأربعاء 13 مايو الموافق 20 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 37 دقيقة، صلاة المغرب 6:40 ، العشاء 8:08 ، السحور 1:04، إمساك 3:04، الفجر 3:24، الشروق 5:02، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

- الخميس 14 مايو الموافق 21 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 38 دقيقة، صلاة المغرب 6:41 ، العشاء 8:09 ، السحور 1:03، إمساك 3:03، الفجر 3:23، الشروق 5:02، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

- الجمعة 15 مايو الموافق 22 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 40 دقيقة، صلاة المغرب 6:42 ، العشاء 8:10 ، السحور 1:02، إمساك 3:02، الفجر 3:22، الشروق 5:01، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

- السبت 16 مايو الموافق 23 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 41 دقيقة، صلاة المغرب 6:42 ، العشاء 8:11 ، السحور 1:01، إمساك 3:01، الفجر 3:21، الشروق 5:01، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

- الأحد 17 مايو الموافق 24 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 43 دقيقة، صلاة المغرب 6:43 ، العشاء 8:12 ، السحور 1:00، إمساك 3:00، الفجر 3:20، الشروق 5:00، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

- الإثنين 18 مايو الموافق 25 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 44 دقيقة، صلاة المغرب 6:44 ، العشاء 8:12 ، السحور 12:59، إمساك 2:59، الفجر 3:19، الشروق 4:59، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

- الثلاثاء 19 مايو الموافق 26 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 46 دقيقة، صلاة المغرب 6:44 ، العشاء 8:13 ، السحور 12:58، إمساك 2:58، الفجر 3:18، الشروق 4:59، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

- الأربعاء 20 مايو الموافق 27 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 47 دقيقة، صلاة المغرب 6:45 ، العشاء 8:14 ، السحور 12:58، إمساك 2:58، الفجر 3:18، الشروق 4:58، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

- الخميس 21 يونيو الموافق 28 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 49 دقيقة، صلاة المغرب 6:45 ، العشاء 8:15 ، السحور 12:57، إمساك 2:57، الفجر 3:17، الشروق 4:58، الظهر 11:52، العصر 3:28 .

- الجمعة 22 مايو الموافق 29 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 50 دقيقة، صلاة المغرب 6:46 ، العشاء 8:16 ، السحور 12:56، إمساك 2:56، الفجر 3:16، الشروق 4:57، الظهر 11:52، العصر 3:28 .

- السبت 23 مايو الموافق 30 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 51 دقيقة، صلاة المغرب 6:47 ، العشاء 8:17 ، السحور 12:55، إمساك 2:55، الفجر 3:15، الشروق 4:57، الظهر 11:52، العصر 3:28. 

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