الجزائر تسجل 199 إصابة جديدة بكورونا و7 حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأربعاء، تسجيل 199 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمال الاصابات إلى 3848.





كما قالت الصحة الجزائرية إنها سجلت 7 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات 444 وفاة.





كما سجلت الوزارة 1702 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد.





فيما أظهرت بيانات رسمية أن معدل التضخم السنوي في الجزائر استقر عند 1.8 بالمئة في مارس، دون تغيير عن الشهر السابق مع ثبات أسعار معظم المنتجات.





وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 1.2 بالمئة في مارس وفقا للديوان الوطني للإحصائيات، وزادت أسعار السلع المصنعة 0.5 بالمئة بينما استقرت تكلفة الخدمات.





وتطبق الجزائر قيودا على واردات بعض السلع في محاولة لخفض الإنفاق بعد انخفاض حاد في عائدات الطاقة.