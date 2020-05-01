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سيارات

تعرف على أسباب رجة السيارة عنذ الضغط على البنزين

الجمعة 01/مايو/2020 - 08:31 م
أسباب رجة السيارة
أسباب رجة السيارة عنذ الضغط علي البنزين
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اشرف عطية

عند الاستتخدام اليومي للسيارة من الممكن أن تظهر بعض المشاكل والأصوات والتي يجهلها معظم السائقين مما يتسبب في تفاقم المشاكل ومما يكلف السائقين الوقت والمال، ففي هذا السياق نطرح عليكم اليوم مشكلة رجة السيارة عند الضغط علي دواسة الوقود. 


في غالبية الأوقات يصاحب تلك الرجة استهلاك كبير في البنزين وتصيب باقي أجزاء السيارة بالمشاكل لذا يجب عدم التردد في الذهاب للميكانيكي لفحص السيارة وبيان المشكلة وحلها علي الفور . 


أسباب رجة السيارة عند الضغط على البنزين : 

1- تلف البوجيهات 

2- تلف المباين بسبب تأخر تغييير البوجيهات في اوقاتها

3- تلف قواعد الموتور 

4- تلف قواعد الفتيس 


تجاهل تلك الأعطال قد يكلفك أعطال أخرى في السيارة لأنها حلقات متصلة ببعض فمثلا عدم تغيير البوجيهات في وقتها يتسبب بتلف المباين وتلف البوجيهات وقواعد الموتور، ولذلك لا تتغافل عن إصلاح أي عيب في السيارة.

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