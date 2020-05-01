AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أنور قرقاش: الافتراء على السعودية ومصر والإمارات غير مستغرب لسعيها إلى الوحدة والاستقرار

الجمعة 01/مايو/2020 - 08:40 م
انور قرقاش
انور قرقاش
Advertisements
مريم عزت
علق أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" على الأخبار الكاذبة التى تطال السعودية ومصر والإمارات. 

وكتب أنور قرقاش: أتوقف عند الأخبار الكاذبة التي تطال السعودية ومصر والإمارات وبوتيرة مستمرة، من منصات معروفة، ولا أستغرب، فبناء تكتل عربي ينظر إلى الإستقرار والتقدم كأساس للمنطقة ومستقبلها، يواجهه هجمة إقليمية شرسة؛ للتدخل في الشؤون العربية، يساعدها الضعيف والمهمش والمؤدلج.

وقال فى تغريدة أخرى: يذكرني هوس العاجز في استهدافه للإمارات والشيخ محمد بن زايد، بالمثل المحلي، والذي يميز بين "من يأكل الثمر ومن يعّد الطّعام"، والطّعام هو نوى الثمر، أي من مخلفاته، وموقعنا سيبقى دائما في الصدارة "نأكل الثمر" وليبقى المتربص العاجز خلفنا "يعّد الطّعام".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإمارات تكشف عن حل للأزمة مع قطر

أنور قرقاش: الإمارات تثبت كل يوم أنها الوطن المحب والصدر الرحوم

أنور قرقاش: بعض الدول تدير الأزمة بمنطق قانون الغاب

أنور قرقاش: كفاءة المؤسسات وإنسانية التعامل تعبران عن قدرة الدول

قرقاش: مصر والسعودية والإمارات تكتل واحد يواجه التدخلات الإقليمية بالدول العربية

ترشيحاتنا

آخر يوم للخدمة في سيناء.. شهيد المنوفية استعد للنزول إجازة وجاء محمولا بـ النعش

اصطدام طائرتين في قطر ..تفاصيل

للمرة الأولى .. الصحة: 358 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا.. و14 حالة وفاة

شاهد.. لاميتا فرنجية تستعرض قوامها بالروب الأبيض

بعد ارتفاعه 15 قرشا.. هل يعاود الدولار رحلة الصعود أمام الجنيه

مراجعة طبية جديدة تكشف فشل دواء الملاريا في علاج مرضى كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند.. 5 صور لـ سلاف فواخرجي تبرز أنوثتها

لمرضى الكوليسترول.. اتبع 6 نصائح صحية في رمضان

بالورود الحمراء .. أروى تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة.. شاهد