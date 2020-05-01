أنور قرقاش: الافتراء على السعودية ومصر والإمارات غير مستغرب لسعيها إلى الوحدة والاستقرار

علق أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" على الأخبار الكاذبة التى تطال السعودية ومصر والإمارات.
وكتب أنور قرقاش: أتوقف عند الأخبار الكاذبة التي تطال السعودية ومصر والإمارات وبوتيرة مستمرة، من منصات معروفة، ولا أستغرب، فبناء تكتل عربي ينظر إلى الإستقرار والتقدم كأساس للمنطقة ومستقبلها، يواجهه هجمة إقليمية شرسة؛ للتدخل في الشؤون العربية، يساعدها الضعيف والمهمش والمؤدلج.
وقال فى تغريدة أخرى: يذكرني هوس العاجز في استهدافه للإمارات والشيخ محمد بن زايد، بالمثل المحلي، والذي يميز بين "من يأكل الثمر ومن يعّد الطّعام"، والطّعام هو نوى الثمر، أي من مخلفاته، وموقعنا سيبقى دائما في الصدارة "نأكل الثمر" وليبقى المتربص العاجز خلفنا "يعّد الطّعام".