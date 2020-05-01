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سيارات

شيري تكشف عن سيارتها الجديدة Tiggo 8

الجمعة 01/مايو/2020 - 09:21 م
صدى البلد
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أماني نوار

كشفت شركة chery عملاق صناعة السيارات، عن بدء مبيعات "تيجو" في السوق الروسية، والعديد من أسواق آسيا وأوروبا.


وتعتبر سيارة chery  الكروس أوفر من أكبر السيارات على منصات T1X التي أثبتت جدارتها في السنوات الأخيرة، وجاءت بهيكل أنيق وعصري بطول 4 أمتار و70 سنتيمترا، وعرض 180 سم، وارتفاع 170 سم، أما المسافة ما بين محوري العجلات فهي 271 سم. 


وتتميز Tiggo 8  بصندوق امتعة بسعة 892 لترا ما يمكن زيادة سعته إلى 1932 لترا في حالة طي الصف الخلفي من المقاعد.


 أما العجلات، في هي مصنوعة من الكروم بمقاس 18 إنش ، وقمرة مخصصة لـ5 ركاب ومزودة بواجهة قيادة متطورة فيها شاشتان واحدة للسائق والأخرى تعمل باللمس .


مما تتمتع شيري تيجو 8 بنظام لمنع الانزلاق على المنعطفات ونظام كهربائي لتدفئة المقاعد والمقود بالإضافة إلى حساسات للمطر والضوء، وكاميرات خلفية، وحساسات أمامية وخلفية لقياس المسافات وتفادي الاصطدام بالأجسام الأخرى أثناء الحركة.


كما تم تجهيز هذه السيارة بمحرك بنزين بسعة 2.0 ليتر بعزم 170 حصان، وعلب سرعة أوتوماتيكية وميكانيكية بـ 6 مراحل، أما سعرها في السوق الروسية فسيبدأ من 19800 دولار تقريبا.

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