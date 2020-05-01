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سيارات

دراسة: النساء أكثر عرضة لحوادث السيارات من الرجال

الجمعة 01/مايو/2020 - 09:59 م
صدى البلد
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أماني نوار

كشفت دراسة حديثة قد تقلب عالم السيارات رأسا على عقب، عن سبب يظلم النساء ويجعلهن أكثر عرضة للحوادث أكثر من الرجال.

  

وقالت الدراسة التي قام بها عدد من الباحثين في جماعة فرجينيا الأمريكية أن النساء أكثر عرضة للوفاة والإصابات بنسبة تصل إلى 73 % أكثر من الرجال ولكن ليس بسبب سوء القيادة ولكن بسبب حزام الأمان.

 

وأكدت الدراسة أن أحزمة المقاعد لا تتناسب النساء وخاصة الحوامل مقارنة بالرجل كما تم إثبات ذلك عن طريق بعد الأبحادث على اختبارات التصادم الرسمية.

 

وبالرغم من تحذيرات هذه الدراسة إلا أن هناك بعض البلاد في أوروبا والولايات المتحدة يستخدمون دمي تتشابه مع أجساد السيدات ولكن ذلك لا يحدث  بالشكل الكافي مع بقية شركات السيارات.

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كما لا تعد أحزمة الأمان هي محل الانتقاد الوحيد ولكن أيضا نظام التعرف على الصوت الذي لا يعمل بنفس الكفاءة مع السيدات مقارنة مع  الرجال.

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