5 نصائح مهمة قبل بدء تشغيل التكييف في السيارة

قدمت شركة بوش في مصر بعض النصائج لملاك السيارات والسوق المحلي تشمل ضرورة فحص تكييف السيارة مع بداية فصل الصيف مع تقديم الشركة لنصائح لحماية تكييف السيارة وجعل أدائه جيد خلال فترة ارتفاع درجات الحرارة المقبلة وتشمل تلك النصائح:

1-لا يجب تشغيل التكييف قبل تشغيل المحرك عند وصول حرارة المحرك إلى درجة الاستقرار.

2- بمجرد ركن السيارة في مكان شديد الحرارة قم بفتح النوافذ لمدة دقيقة أو أكثر عند تشغيل التكييف، لخروج الهواء الساخن من الداخل.

3- يجب التأكد من غلق جميع النوافذ جيد

4-يجب ضبط علامة التبريد التي تتناسب معك .



5-ثم اضطبت أيضا سرعة المروحة الخاصة بالتكيبف



كما يوجدة عدة أسباب منها تسريب غاز الفريون، وللتأكد من ذلك قم بقياس ضغط غاز الفريون بمركز متخصِّص لمعرفة سبب التسريب وإعادة شحن التكييف.



أخر خطوة هو يجب الكشف على فلتر التكييف وتنظيفه أو تغييره على حسب حالته لأنَّه يعمل على حجز ومنع دخول الأتربة إلى السيارة وزيادة كفاءة تكييف سيارتك.

