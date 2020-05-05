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تكنولوجيا

واتسآب يطلق ميزة جديدة لمواجهة فيروس كورونا .. تعرف عليها

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 12:00 م
واتسآب يطلق ميزة
واتسآب يطلق ميزة جديدة لمواجهة فيروس كورونا..تعرف عليها
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قسم التكنولوجيا
أطلقت منصة واتسآب المملوكة لشركة فيسبوك الأمريكية أحد أشهر تطبيقات المراسلات الفورية المجانية حول العالم والأكثر استخدامًا على الهواتف الذكية، ميزة جديدة وهي شات بوت chatbot لمنع انتشار الأخبار الكاذبة والنصائح الطبية الخاطئة لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID-19.

وتعتمد خاصية الشات بوت chatbot على المعلومات المقدمة من قبل منظمة الصحة العالمية، وأكثر من مائة مؤسسة صحية فى 70 دولة، ومزود  بأكبر قاعدة بيانات للأخبار المضللة والشائعات التى تتعلق بـ COVID-19.

و يعمل برنامج الدردشة الآلي chatbot بالتعرف على مكان المستخدم من خلال التحقق من رمز بلد، وتوفير المعلومات والنصائح التى تقدمها أقرب منظمة صحية لهذة الدولة  لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وبمجرد إرسال رسالة إلى الشات بوت يطلب الرد الآلي إدخال الكلمات الرئيسية، ثم الإنتظار لمدة 2 ثانية لعرض المعلومات، ويمكن للمستخدمين اختبار chatbot من خلال الضغط على هذا الرابط.

وقامت إدارة واتسآب مؤخرا بتطبيق بعض القيود على الرسائل المحولة من شخص لآخر أو المعاد توجيهها، تأتى هذه الخطوة بعد ملاحظة زيادة غير طبيعية في عدد الرسائل الموجهة أو المحولة من وإلى المستخدمين منذ بدء تفشى فيروس كورونا.

وأوضحت واتسآب أن خدمة chatbot متاحة حاليًا باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى الهندية والإسبانية والبرتغالية.
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