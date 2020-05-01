4 حيل خفية في تطبيق واتساب استخدمها فورا

منذ ظهوره في عام 2009 وحتى يومنا هذا، لا يزال تطبيق واتسآب أكثر برامج المراسلة الفورية شعبية والأكثر استخداما بالنسبة لمستخدمي الهواتف الذكية حول العالم، وذلك بفضل الكثير من الميزات والخصائص المنوعة والفريدة والتى زادت من إقبال الناس عليه واستخدامهم له، وفيما يلي نستعرض بعض المزايا والحيل في تطبيق واتساب لا يعرفها المستخدمون، وفقا لما ذكره موقع "360 gadgets".





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1. كيفية إرسال رسالة واتسآب WhatsApp دون حفظ الرقم:





من أجل إرسال رسالة إلى شخص ما على واتساب، قد تكون عملية مزعجة قليلا لبعض المستخدمين الذين لا يملكون خبرة كافية باستخدام هواتفهم الذكية، لإضافة رقمه إلى جهات الاتصال لبدء المحادثة، ولكن باتباع بعض الخطوات البسيطة على متصفح هاتفك، يمكنك إرسال رسالة نصية لأي شخص على واتس آب دون الحاجة إلى حفظ تفاصيل الاتصال الخاصة به، وذلك من خلال:





- قم بفتح المتصفح المفضل إليك أولا.





- اكتب الرابط التالي في خانة البحث متبوعا برقم الهاتف الذي تريد إرسال الرسالة له، https://api.whatsapp.com/send?phone=XXXXXXXXXX.





- سوف يظهر أمامك خيار مكتوب فيه إرسال رسالة إلى الرقم (الذى تريد إجراء محادثة معه)، قم بالنقر على زر إرسال الرسالة.





- ستتجه بشكل تلقائي إلى الدردشة مع الرقم في تطبيق واتساب.





2. كيفية مشاركة الموقع على واتساب WhatsApp:





يتيح لك واتس آب مشاركة موقعك مع جهات اتصالك في دردشة فردية أو مجموعة، وتعد هذه الميزة مفيدة ومهمة، فهي تساعد في إيجاد الأصدقاء والالتقاء بهم بسهولة، ولمشاركة موقعك بسرعة باستخدام تطبيق التراس الفوري، إليك كيفية استخدام هذه الميزة:





- افتح دردشات واتساب، ثم اختر الشخص أو المجموعة التي تريد مشاركة موقعك معها.





- انقر على رمز ارفاق (على شكل مشبك الورق)، بجانب رمز الكاميرا دخل الدردشة.





- سيعرض عليك خيارت مشاركة متعددة، انقر فوق رمز الموقع.





-من أجل مشاركة الموقع على واتساب سيطلب منك التطبيق إذن الوصول إلى موقعك، وتمكين نظام GPS (أو الوصول إلى الموقع) للمتابعة.





- بعد أن يتم تحديد موقعك اضغط على إرسال موقعك الحالي ليتم إرساله فوريا إلى جهة الاتصال.





3. تغيير الخطوط في الواتساب:





يمكن أن يكون استخدام النص العادي على واتساب مملًا في بعض الأحيان، ولحسن الحظ توجد ميزة خفية في تطبيق الترسل الفوري التابع لفيسبوك تتيح لمستخدميها تغيير شكل الخط أو النص المرسل، ويمكنك ذلك من خلال:





- إذا أردت أن يكون شكل الخط في النص "غامقا"، قم بوضع علامة النجمة * في بداية الرسالة وعلامة نجمة مرة أخرى في نهايتها.





- أما إذا أردت أن يكون الخط بشكل مائل، فقم بوضع الرسالة بين إشارتي شرطتين -- في بداية الرسالة ونهايتها.





- قد تريد شطب الرسالة بأن يكون هناك خط يتوسط نص الرسالة الذي تقوم بإرساله، فقط قم بوضع علامة المد ~ في بداية ونهاية نص الرسالة.





4. تغيير المظهر في واتساب:





قد يرغب بعض الأشخاص بوضع صورتهم كخلفية لدردشة ما على الواتساب، ولكن لا يعلم كيفية فعل ذلك، لذا إذا أردت تغيير لون أو شكل خلفية الواتساب، يمكنك القيام بذلك بكل سهولة وذلك من خلال:





- افتح تطبيق الواتساب ثم انقر على الثلاث نقاط الرأسية أعلى شاشة التطبيق.





- من خلال القائمة المنسدلة، انقر فوق خيار الإعدادات ومنها إلى الدردشات ثم انقر على خلفية الشاشة.





- بعد الانتقال إلى خلفية الشاشة ستظهر لديك عدة خيارات تستطيع اختيار الخلفية من معرض الصور لديك، أو اختيار لون للخلفية، أو الخلفية الافتراضية للتطبيق، أو خيار من دون خلفية.