مسلسل اتنين فى الصندوق الحلقة 17: أوس أوس يتعرض للخذلان من حبيبته

عُرضت اليوم الحلقة 17 من مسلسل " اتنين فى الصندوق " للفنانين حمدي الميرغني وأوس أوس على شاشة قناة mbc مصر.





شهدت احداث الحلقة قيام كل من شوقه "حمدى المرغنى" و زيكا " اوس اوس " لأخذ القمامة التى تسكن فيها كريمة وفتح الباب والدها وقام بتهديدهما بعدم الاقتراب من كريمة مرة ثانية حتى لا يقوم بتحرير محضرا ضدهم





وطلبت كريمة من زيكا " اوس اوس " الابتعاد عنها بينما طلب الغداد " حاجا عبد العظيم " من بدوى سرعة تجهيز الشقة لاتمام زواجه من نوانا فى اسرع وقت ممكن .



