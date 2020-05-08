مسلسل اتنين فى الصندوق الحلقة 17: أوس أوس يتعرض للخذلان من حبيبته

عُرضت اليوم الحلقة 17 من مسلسل " اتنين فى الصندوق " للفنانين حمدي الميرغني وأوس أوس على شاشة قناة mbc مصر.
شهدت احداث الحلقة قيام كل من شوقه "حمدى المرغنى" و زيكا " اوس اوس " لأخذ القمامة التى تسكن فيها كريمة وفتح الباب والدها وقام بتهديدهما بعدم الاقتراب من كريمة مرة ثانية حتى لا يقوم بتحرير محضرا ضدهم
وطلبت كريمة من زيكا " اوس اوس " الابتعاد عنها بينما طلب الغداد " حاجا عبد العظيم " من بدوى سرعة تجهيز الشقة لاتمام زواجه من نوانا فى اسرع وقت ممكن .
"2 في الصندوق" يشارك في موسم رمضان 2020 ويعرض على قناة "إم بي سي مصر"، ويشارك فيه كل من حمدي الميرغني و"أوس أوس" ،صلاح عبد الله ومحمود البزاوي وأحمد عبدالله محمود وبيومي فؤاد،حنان سليمان، ورحاب الجمل ونهى عابدين، ويظهر عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى.
ويأتي مسلسل اتنين في الصندوق بمثابة البطولة المطلقة الأولى لنجمي مسرح مصر حمدي الميرغني ومحمد أسامة الشهير بأوس أوس، اللذان حققا شهرة واسعة خلال السنوات الماضية.