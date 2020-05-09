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أخبار البلد

الرئيس يصدق على قانون ببعض القواعد المالية التى يتطلبها التعامل مع تداعيات فيروس كورونا

السبت 09/مايو/2020 - 06:37 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى
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محمد عبد المنعم
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون رقم 24 لسنة 2020 ببعض القواعد  المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا المستجد" كوفيد -19 ".

ونشر القانون فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم السبت .

وجاءت المادة الأولى من القانون كالتالى:« يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية طبقا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات تأجيل سداد كل أو بعض ما يستحق من الضريبة على العقارات المبنية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى كاملة لكل أو بعض العقارات المرخصة المستخدمة فعليا فى القطاعات الاقتصادية أو الانتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19 التى يحددها مجلس الوزراء ".
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