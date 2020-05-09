الرئيس يصدق على قانون ببعض القواعد المالية التى يتطلبها التعامل مع تداعيات فيروس كورونا

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون رقم 24 لسنة 2020 ببعض القواعد المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا المستجد" كوفيد -19 ".





ونشر القانون فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم السبت .



