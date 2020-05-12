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أخبار العالم

ارتفاع حصيلة المصابين بكورونا في الهند إلى 70756

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 10:12 ص
كورونا في الهند
كورونا في الهند
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على صالح
أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم، الثلاثاء، أن الهند سجلت زيادة يومية قدرها 3600 حالة إصابة بـ فيروس COVID-19، مع زيادة العدد الإجمالي إلى 70756 حالة.

وأضافت الوزارة أن حصيلة الوفيات ارتفعت من 87 إلى 2293، ووصل عدد حالات الشفاء إلى 22454 بعد أن ارتفع بمقدار 1538 في الساعات الأربع والعشرين الماضية.
 

وفقًا لما ذكرته السلطات الصحية، فإن ما يصل إلى 46008 مرضى من طراز كوفيد 19 في الهند يتلقون العلاج حاليًا.

ولا تزال ولاية ماهاراشترا المركزية في الهند هي الأكثر تضررًا، حيث يوجد 23.401 حالة، تليها ولاية جوجارات الغربية مع 8.541 حالة، وولاية تاميل نادو الجنوبية مع 8002 حالة.

ومددت وزارة الداخلية في الهند الإغلاق المفروض لاحتواء الفيروس المستجد، حتى 17 مايو، مع إدخال العديد من الاسترخاء في بعض المناطق في جميع أنحاء البلاد التي لم تتأثر بشدة.
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