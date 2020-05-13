رجالة البيت الحلقة 19.. بومبا يقع ضحية كلب سوق الجمعة

ويقرر بومبا مع تيمون "

" شراء كلب من أجل حراسة الواى فاى والمنزل بشكل عام، ورغم رفض الوالدة فرح الفكرة إلا أنهما يذهبا ويشتريان كلبا من سوق الجمعة.