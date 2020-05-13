رجالة البيت الحلقة 19.. بومبا يقع ضحية كلب سوق الجمعة

تشهد أحداث مسلسل رجالة البيت الحلقة 19‘ إخبار عهد ابنة بومبا "أكرم حسنى" أن هناك شخصا يحاول سرقة واى فاى الإنترنت.
ويقرر بومبا مع تيمون "أحمد فهمى" شراء كلب من أجل حراسة الواى فاى والمنزل بشكل عام، ورغم رفض الوالدة فرح الفكرة إلا أنهما يذهبا ويشتريان كلبا من سوق الجمعة.
وبعدها يخبر صاحب محل الكلاب تيمون بأن الكلب الذى اشتراه مستكلب بمعنى أنه بنى آدم وتحول لكلب، وأخبرهما بأن الكلب إذا عض شخصا يتحول هو الآخر لكلب وينفزع بومبا لأن الكلب عضه وبدأ يقلق من أنه سيصبح كلبا، قبل أن يتحول بالفعل.
ورصد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، من خلال اللجان الفنية المخصصة لرصد الأعمال الدرامية، ٣٠ ملاحظة بمسلسل رجالة البيت.