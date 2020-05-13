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فن

رجالة البيت الحلقة 19.. بومبا يقع ضحية كلب سوق الجمعة

الأربعاء 13/مايو/2020 - 03:40 ص
رجالة البيت
رجالة البيت
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نبيل العدوى

تشهد أحداث مسلسل رجالة البيت الحلقة 19‘ إخبار عهد ابنة بومبا "أكرم حسنى" أن هناك شخصا يحاول سرقة واى فاى الإنترنت.

ويقرر بومبا مع تيمون "أحمد فهمى" شراء كلب من أجل حراسة الواى فاى والمنزل بشكل عام، ورغم رفض الوالدة فرح الفكرة إلا أنهما يذهبا ويشتريان كلبا من سوق الجمعة.


وبعدها يخبر صاحب محل الكلاب تيمون بأن الكلب الذى اشتراه مستكلب بمعنى أنه بنى آدم وتحول لكلب، وأخبرهما بأن الكلب إذا عض شخصا يتحول هو الآخر لكلب وينفزع بومبا لأن الكلب عضه وبدأ يقلق من أنه سيصبح كلبا، قبل أن يتحول بالفعل.

ورصد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، من خلال اللجان الفنية المخصصة لرصد الأعمال الدرامية، ٣٠ ملاحظة بمسلسل رجالة البيت.

وتدور أحداث مسلسل "رجالة البيت" فى حلقات منفصلة متصلة تناسب طبيعة الأعمال الكوميدية، يعرض على قنوات cbc وdmc وon 

ويعتمد المسلسل على البطلين أحمد فهمى وأكرم حسنى إضافة إلى مشاركة الفنانة الشابة ويزو بدور رئيسى فى الحلقات، مع ظهور العديد من الفنانين كضيوف.

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