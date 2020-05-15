بعد انتشار بيعها في المحلات.. نصائح لارتداء الكمامة القماش بأمان

انتشر بيع الكمامات القماش في المحالات، ضمن إجراءات منع انتشار فيروس كورونا ووقاية الأشخاص من الإصابة، وأيضا الحرص على عدم استغلال المواطنين بالمنتجات الطبية في الصيدليات كما شهدنا في الفترة السابقة.
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وأما عن فاعلية الكمامات القماش في الحماية من فيروس كورونا، توصلت دراسة حديثة من قبل باحثين في المعاهد الوطنية للصحة في ماريلاند بالولايات المتحدة، إلى أن أي شكل من أشكال الكمامات سواء كانت الطبية أو من القماش، يمكن أن يوقف انتشار فيروس كورونا التاجي عبر منع تسلل قطرات اللعاب غير المرئية بين الأشخاص عندما يتحدثون إلى بعضهم البعض.
هل الكمامة القماش بديل صحي لـ الكمامات الطبية ؟
كيف يمكن إرتداء الكمامات القماش بشكل صحيح ؟
إقرأ ايضا | مناعة القطيع.. لماذا وصفتها منظمة الصحة العالمية بالوحشية في مواجهة كورونا؟
هل تحمي الكمامات القماش من فيروس كورونا ؟
وأما عن فاعلية الكمامات القماش في الحماية من فيروس كورونا، توصلت دراسة حديثة من قبل باحثين في المعاهد الوطنية للصحة في ماريلاند بالولايات المتحدة، إلى أن أي شكل من أشكال الكمامات سواء كانت الطبية أو من القماش، يمكن أن يوقف انتشار فيروس كورونا التاجي عبر منع تسلل قطرات اللعاب غير المرئية بين الأشخاص عندما يتحدثون إلى بعضهم البعض.
هل الكمامة القماش بديل صحي لـ الكمامات الطبية ؟
كيف يمكن إرتداء الكمامات القماش بشكل صحيح ؟