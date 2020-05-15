بعد انتشار بيعها في المحلات.. نصائح لارتداء الكمامة القماش بأمان

أوضحت الدراسات السابقة، أنه يمكن للتحدث أن يتسبب في رش آلاف قطرات الكلام إلى الخارج كل دقيقة، ويقول العلماء إنه من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى انتشار

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