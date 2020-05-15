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مرأة

بعد انتشار بيعها في المحلات.. نصائح لارتداء الكمامة القماش بأمان

الجمعة 15/مايو/2020 - 03:46 م
نصائح لإرتداء الكمامة
نصائح لإرتداء الكمامة القماش بأمان
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آية التيجي
انتشر بيع الكمامات القماش في المحالات، ضمن إجراءات منع انتشار فيروس كورونا ووقاية الأشخاص من الإصابة، وأيضا الحرص على عدم استغلال المواطنين بالمنتجات الطبية في الصيدليات كما شهدنا في الفترة السابقة.

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أوضحت الدراسات السابقة، أنه يمكن للتحدث أن يتسبب في رش آلاف قطرات الكلام إلى الخارج كل دقيقة، ويقول العلماء إنه من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى انتشار فيروس كورونا التاجي، ومع ذلك فإن ارتداء غطاء على الفم والأنف فعال للغاية في منع انتشار هذه الجسيمات المعدية.  

هل تحمي الكمامات القماش من فيروس كورونا ؟

وأما عن فاعلية الكمامات القماش في الحماية من فيروس كورونا، توصلت دراسة حديثة من قبل باحثين في المعاهد الوطنية للصحة في ماريلاند بالولايات المتحدة، إلى أن أي شكل من أشكال الكمامات سواء كانت الطبية أو من القماش، يمكن أن يوقف انتشار فيروس كورونا التاجي عبر منع تسلل قطرات اللعاب غير المرئية بين الأشخاص عندما يتحدثون إلى بعضهم البعض.

هل الكمامة القماش بديل صحي لـ الكمامات الطبية ؟

وعلق الدكتور هانى  الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، إن الكمامات القماش يمكن ان تكون فعالة في الحماية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى  أنها غير مكلفة، خاصة مع عدم قدرة البعض ماديا على شراء الكمامة الطبية يوميا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وأزمة كورونا. 

كيف يمكن إرتداء الكمامات القماش بشكل صحيح ؟

وأضاف الناظر، انه يمكن استخدام الكمامات القماش بشكل صحيح، وذلك عبر غسل الكمامة قبل وبعد استخدامها بالماء والصابون وتعقيمها، خاصة أن هذه الكمامات وسيلة فعالة للوقاية من فيروس كورونا.

نصائح لشراء الكمامة القماش المثالية للوقاية من فيروس كورونا ؟

وأوضح هانى الناظر أن الكمامة الطبية تعتبر ضعيفة في الوقاية من فيروس كورونا؛ حيث ان عند ارتداؤها ومحاولة إطفاء عود من الكبريت أو نيران ولاعة تنطفئ بسرعة، لافتا إلى أنه فى حالة انطفاء النيران فإن الكمامة الطبية تكون فى هذه الحالة غير آمنة على الإطلاق وتسهل من عملية دخول الرذاذ وعدوى فيروس كورونا إلى الأنف والفم. 

وأشار الناظر انه بالنسبة للكمامات القماش يجب ان تحتوي على 3 طبقات، بالإضافة إلى أنها تكون محكمة على الأنف والفم لمنع تماما تسلسل جسيمات الفيروس للأنف والفم، والحد من انتقال الهواء عبر هذه الطبقات وبالتالي تحد من انتقال عدوى كورونا
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