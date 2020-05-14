أجسام مضادة.. دراسة علمية تكشف أسباب ارتفاع أعداد المتعافين من فيروس كورونا

وأشار الباحثون، إلى أن نتائج الدراسة التي أوضحت أن حوالي 40% من المرضى قد طورت أجسادهم أجساما مضادة لـ "IgM " خلال الأسبوع الأول بعد الإصابة،

ولكن في خلال أسبوعين من المراقبة، طور 95 % منهم مستويات يمكن اكتشافها من "IgM" و

جميع الأجسام أنتجت النوع الثاني " IgG"، وهي أجسام مضادة تستغرق وقتا أطول للتطور، ولكنها من النوع الذي يمكن أن يوفر حماية طويلة الأمد.