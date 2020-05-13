لمحبي الحيوانات الأليفة.. كيف تحمي القطط والكلاب من فيروس كورونا

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ونشر موقع صحيفة daily mail البريطانية، مجموعة نصائح لمحبي الحيوانات الأليفة للحفاظ عليها من عدوى كورونا خلال الفترة الحالية، إليك بعض النصائح التي عليك اتباعها إذا كنت من محبي تربية القطط والكلاب :





1- لا تدع الحيوانات الأليفة تتفاعل مع الناس أو الحيوانات الأخرى خارج المنزل.

2-لا تجعل حيوانك الأليف يتفاعل مع أشخاص اخرين سواء بالداخل او بخارج المنزل

3-احرص على تمشية الكلاب على مسافة 6 أقدام على الأقل من الأشخاص والحيوانات الأخرى.

4-تجنب حدائق الكلاب أو الأماكن العامة حيث يتجمع عدد كبير من الأشخاص والكلاب.

5-إذا كنت مريضًا بكورونا أو تشك بحالتك، فقم بوقف التعامل مع الحيوان الأليف تمامًا مثلما تفعل مع بقية الأشخاص.

6-إذا كنت مصاب بفيروس كورونا، فاطلب مساعة احد افراد اسرتك المتعافيين، للاعتناء بالحيوان الأليف دون التخلص منه كما يفعل البعض

7-تجنب ملامسة حيوانك الأليف ، بما في ذلك الملاعبة ، أو التحاضن ، أو التقبيل أو لعق ، ومشاركة الطعام أو الفراش.

8-إذا كان يجب عليك رعاية حيوانك الأليف أو التواجد حول الحيوانات أثناء مرضك ، فارتدي غطاء وجه من القماش واغسل يديك قبل وبعد التفاعل معها.