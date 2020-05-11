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شعبة المستلزمات الطبية: الكمامة العادية لا تقي من كورونا والقماش هو الحل.. فيديو

الإثنين 11/مايو/2020 - 12:48 ص
صدى البلد
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عادل نصار

أكد شريف عزت، رئيس شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعة، أن حجم إنتاج مصر من الكمامات قبل الجائحة بلغ ربع مليون كمامة يوميًا، ثم وصل العدد إلى 750 ألفًا، ومن المتوقع أن يصل إلى مليون كمامة يوميا، مشيرا إلى أن الكمامة للحماية الأولية، ولا تمنع الفيروس، ولكن تمنع الباكترية وانتقال الرذاذ من شخص لآخر.

  

وأضاف "عزت"، مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "القاهرة الآن" المذاع عبر شاشة "الحدث" مساء أمس، الأحد، أن الكمامات القماش مُوصى بها من قبل المركز الرصد الأوبئة الأمريكي، وهي أكثر واقعية واقتصاديا للشعب كله، وتوفر الأموال، متابعا أن الكمامات الطبية والتكلفة الخاصة بها شيء غير طبي.


وتابع رئيس شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعة، أن الكمامة العادية للأطباء في الجراحات وعلينا الذهاب للكمامة القماش مع توافر فيها المواصفات الطبية المطلوبة للحماية من الجائحة.


وأشار شريف عزت، رئيس شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعة، إلى أنها تباع في سيارات الخدمة الوطنية التابعة للقوات المسلحة بـ 5 جنيهات، وهى بذلك أرخص وتوفي بالغرض والكمامة تستعمل لمدة شهر كامل دون أي أزمة.

 

وحذر من المصانع بير السلم وعلى المواطن التأكد من البيانات المكتوبة على العلبة لكي تكون صالحة للاستهلاك.

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