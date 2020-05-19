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حوادث

٣ حاويات أدوات منزلية.. إحباط محاولة للتهرب من سداد جمارك ١٥ مليون جنيه بـ بورسعيد

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 02:10 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
نجحت الأجهزة الأمنية من إحباط محاولة للتهرب من دفع الرسوم الجمركية والغرامات بقيمة إجمالية قاربت 15 مليون جنيه.

وتمكنت إدارة شرطة موانئ بورسعيد بالإشتراك مع الجهات المعنية من ضبط 3 حاويات مشمولها (أدوات منزلية) قادمة من إحدى الدول الأجنبية عبر ميناء غرب بورسعيد.

حيث ضُبط بها (713768) قطعة أدوات منزلية بمخالفات (أعداد زائدة غير مدرجة نهائيًا بالمستندات أو إستمارات المعاينة الجمركية- أصناف محظور دخولها بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك).
  
قدرت القيمة الإجمالية للرسوم والضرائب والغرامات المستحقة عن الرسالة بمبلغ (14927323) أربعة عشر مليون وتسعمائة سبعة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وثلاث وعشرون جنيهًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التهريب بشتى صورها ، وتشديد الرقابة على كافة المنافذ بالبلاد.
٣ حاويات أدوات منزلية.. إحباط محاولة للتهرب من سداد جمارك ١٥ مليون جنيه بـ بورسعيد
٣ حاويات أدوات منزلية.. إحباط محاولة للتهرب من سداد جمارك ١٥ مليون جنيه بـ بورسعيد
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