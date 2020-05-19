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محافظات

ضبط 1080 لتر زيت طعام مجهول المصدر .. وتحرير 38 مخالفة تموينية بالمنيا

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 04:17 م
محافظ المنيا
محافظ المنيا
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ايمن رياض
تمكنت مديرية التموين بالمنيا من ضبط عدد من المخالفات التموينية المتنوعة بالمرور على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمنتجات البترولية، وذلك من خلال الحملات التي تنظمها المديرية بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حمايه المستهلك والجهات المعنية، للتصدي بكل حسم لمن يحاول استغلال المرحلة التي تمر بها البلاد، وخاصة في مواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد.


وأكد المحافظ اللواء أسامة القاضي، في بيان، الثلاثاء، أن الحملات التي تنفذها الأجهزة التنفيذية والرقابية، تأتي في إطار تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، بتكثيف الحملات اليومية وخاصة في خلال الفترة الراهنة، مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

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من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، أن الحملات أسفرت عن ضبط 38 مخالفة تموينية منها 17 مخالفة للمخابز البلدية تنوعت بين (خبر ناقص الوزن – عدم وجود سجلات – قضايا اخرى متنوعة) وفى مجال متابعة الأسواق تم ضبط 1080 لترا من زيت الطعام مجهول المصدر، بالإضافة 19 مخالفة تنوعت بين (لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية – عدم وجود شهادات صحية – قضايا اخري متنوعة)، وتم ضبط مخالفتين لمحطات توزيع الطاقة والمنتجات البترولية.
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