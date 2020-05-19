ضبط 1080 لتر زيت طعام مجهول المصدر .. وتحرير 38 مخالفة تموينية بالمنيا

من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، أن الحملات أسفرت عن ضبط 38 مخالفة تموينية منها 17 مخالفة للمخابز البلدية تنوعت بين (خبر ناقص الوزن – عدم وجود سجلات – قضايا اخرى متنوعة) وفى مجال متابعة الأسواق تم ضبط 1080 لترا من زيت الطعام مجهول المصدر، بالإضافة 19 مخالفة تنوعت بين (لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية – عدم وجود شهادات صحية – قضايا اخري متنوعة)، وتم ضبط مخالفتين لمحطات توزيع الطاقة والمنتجات البترولية.