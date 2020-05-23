إنتاج الدفعة الثانية من صناديق القمامة باستخدام مخلفات الحملات الميكانيكية بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن إنتاج الدفعة الثانية من صناديق القمامة التى تمت إعادة تصنيعها من مخلفات وبقايا الحملات الميكانيكية وتحويلها إلى صناديق قمامة مختلفة الأحجام بشكل جمالي وحضاري يتناسب مع شوارع وميادين المحافظة من إنتاج معلمي وطلاب التعليم الفني بالمحافظة، وتم توزيعها على شوارع وميادين المحافظة، وذلك في إطار خطة المحافظة لربط التعليم الفني بسوق العمل وتعظيم الاستفادة من المخلفات بمشاركة طلاب ومعلمي المدارس الفنية والصناعية والميكانيكية بالمحافظة تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وبرامج تنمية الصعيد.









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وقال محافظ أسيوط – فى تصريحات صحفية له اليوم، السبت – إنه تم توزيع صناديق القمامة التى تمت إعادة تصنيعها بشكل جمالى وفنى يتلاءم مع طبيعة شوارع وميادين المحافظة وعلى الكورنيش لمنع التراكمات العشوائية للقمامة بالشوارع وحفاظا على المظهر العام.









وأضاف أنه تم تكليف محمد النمر، مدير عام التعليم الفني بالمحافظة، بالتنسيق مع معلمي وطلاب المدارس الميكانيكية والفنية لإعادة تصنيع صناديق القمامة وأدوات القمامة تمهيدًا لتوزيعها على الأحياء والمراكز للمساهمة في تطوير منظومة النظافة وإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة بمشاركة رؤساء المراكز والأحياء، وذلك للاستفادة من طاقات الشباب في خدمة الوطن والعمل على تدريب وتأهيل الطلاب خاصة طلاب التعليم الفني لسوق العمل، وهو ما يبث روح الانتماء والأمل في مستقبل أفضل معلنًا تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تواجه هذا القطاع الهام.







