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أخبار العالم

بإجمالي يتجاوز الـ 80 ألف حالة.. كندا تسجل 1141 إصابة جديدة بكورونا

الأحد 24/مايو/2020 - 11:49 ص
كورونا
كورونا
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ا ش ا
أعلنت وزارة الصحة الكندية، اليوم الأحد، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد ارتفع بمقدار 1141 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو ما رفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 83.621 حالة.

وقالت وزارة الصحة الكندية- في بيان على موقعها الإلكتروني، اليوم- "في الوقت نفسه وصل عدد الوفيات إلى 6.355 بعد تسجيل 105 حالات وفاة خلال الفترة المحددة.

وتمثل مقاطعة كيبيك أكثر من نصف عدد الحالات المؤكدة برقم وصل إلى 46.838، تليها مقاطعة أونتاريو بـ 25.040 حالة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، وافقت كندا والولايات المتحدة على تمديد القيود الحدودية التي تحد من الرحلات غير الضرورية لمدة 30 يومًا أخرى حتى 21 يونيو، في محاولة للسيطرة على هذا الوباء.

وفي الوقت نفسه، بدأت كندا في تخفيف بعض التدابير التقييدية الأخرى المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا في البلاد تدريجيًا منذ منتصف مايو الجاري، حيث بدأت أونتاريو على الرغم من بقائها في حالة الطوارئ حتى 2 يونيو المرحلة الأولى من الخطة المكونة من ثلاث خطوات لإعادة فتح الاقتصاد، واستئناف العمليات الجراحية المجدولة والسماح لمواقع البناء بالعودة إلى طاقتها الكاملة، بالإضافة إلى ذلك تم السماح للشركات الصغيرة باستئناف أعمالها.
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