اليابان ترفع حالة الطوارئ بعد تراجع معدل الإصابات بفيروس كورونا

قالت وسائل إعلام يابانية، اليوم الأحد، إن السلطات في اليابان تخطط لرفع حالة الطوارئ بشكل كامل في العاصمة طوكيو ومنطقة هوكايدو، بدءا من يوم الاثنين.





أشارت إلى أن خطوة رفع حالة الطوارئ جاءت بسبب انخفاض عدد الاصابات بفيروس كورونا وتحسن الأنظمة الطبية في البلاد.





كانت طوكيو وكاناغاوا وشيبا وسايتاما وهوكايدو هي آخر المناطق المتبقية تحت هذا الإجراء من بين محافظات البلاد الـ 47.





قال وزير الإنعاش الاقتصادي ياسوتوشي نيشيمورا، إن لجنة استشارية من خبراء الصحة ستجتمع صباح الاثنين لمناقشة رفع الإجراء.