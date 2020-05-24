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أخبار العالم

اليابان ترفع حالة الطوارئ بعد تراجع معدل الإصابات بفيروس كورونا

الأحد 24/مايو/2020 - 06:23 م
صدى البلد
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وكالات
قالت وسائل إعلام يابانية، اليوم الأحد، إن السلطات في اليابان تخطط لرفع حالة الطوارئ بشكل كامل في العاصمة طوكيو ومنطقة هوكايدو، بدءا من يوم الاثنين.

أشارت إلى أن خطوة رفع حالة الطوارئ جاءت بسبب انخفاض عدد الاصابات بفيروس كورونا وتحسن الأنظمة الطبية في البلاد.

كانت طوكيو وكاناغاوا وشيبا وسايتاما وهوكايدو هي آخر المناطق المتبقية تحت هذا الإجراء من بين محافظات البلاد الـ 47.

 قال وزير الإنعاش الاقتصادي ياسوتوشي نيشيمورا، إن لجنة استشارية من خبراء الصحة ستجتمع صباح الاثنين لمناقشة رفع الإجراء. 
وأضاف نيشيمورا في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء شينزو ابى وآخرين، إنه على الرغم من الارتفاع الطفيف في حالات الإصابة الجديدة في طوكيو وهوكايدو خلال عطلة نهاية الأسبوع "في الغالب لا يوجد تغيير في اتجاه الانخفاض في حالات الإصابة الجديدة.
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