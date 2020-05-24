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أحمد زاهر: فتحي أكثر شخصية شريرة في تاريخ الدراما العربية.. فيديو

الأحد 24/مايو/2020 - 10:48 م
احمد زاهر
احمد زاهر
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محمد حليم قنديل

قال الفنان أحمد زاهر, إن شخصية فتحي في مسلسل البرنس أكتر شخصية شريرة في تاريخ الدراما المصرية والعربية.

وأضاف أحمد زاهر خلال حواره التليفزيوني في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية, أنه ذاكر الدور جيدا وتناقش مع المخرج محمد سامي حول الشخصية كثيرا.

وتابع أحمد زاهر, أنه تقمص شخصية فتحي في مسلسل البرنس بطريقة كبيرة وعندما كان يحتاج إلي إضافة إي شخص داخل الشخصية كان يستشير محمد سامي مخرج المسلسل ويقوم بتنفيذها إذا كانت مناسبة.

وأوضح أحمد زاهر, أن المخرج محمد سامي هو مخرج ومؤلف مسلسل البرنس وهو صاحب الرؤية وهو الذي يري ما هو جيدا للاضافة في المسلسل ام لا.

وأشار إلي أنه, لم يجرأ أي ممثل في المسلسل إضافة كلمة أو حركة دون الرجوع إلي المخرج محمد سامي لاستشارته فيها والموافقة عليها.

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