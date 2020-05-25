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أخبار العالم

روسيا: تسجيل 8946 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

الإثنين 25/مايو/2020 - 10:22 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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ا ش ا
أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس "كورونا" المستجد تسجيل 8946 إصابة جديدة بالفيروس في عموم روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 353 ألفا و 427 حالة.
 
وأفاد بيان للمركز الروسي اليوم الاثنين بأن الإصابات الجديدة سُجلت في 83 إقليما روسيا، مشيرا إلى أن عدد الحالات التي لم يظهر عليها أعراض المرض بلغت 3908 حالة ، بنسبة 43.7 بالمئة من الحالات.

وأضاف البيان أن العاصمة الروسية موسكو سجلت 2560 إصابة من الإصابات الجديدة بالفيروس التاجي خلال اليوم الماضي ، لافتا إلى تسجيل 831 إصابة في ضواحي العاصمة موسكو و 374 إصابة في مدينة سان بطرسبرج في شمال روسيا. 

وأوضح البيان أن عدد الوفيات الجديدة من جراء الفيروس بلغ 92 وفاة خلال الــ 24 ساعة الأخيرة ، من بينهم 41 وفاة في العاصمة موسكو، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الوفاة في عموم روسيا 3633 حالة.

وأشار بيان المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس " كورونا" إلى أن مقر عمليات مكافحة الفيروس إلى أن عدد المتعافين من الفيروس في روسيا خلال اليوم الماضي وصل إلى 499 5 شخصا، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 118 ألفا 798 شخصا.

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