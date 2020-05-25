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محافظات

إغلاق شواطئ وحدائق سفاجا لمنع انتشار كورونا خلال ثانى أيام عيد الفطر

الإثنين 25/مايو/2020 - 04:10 م
شواطىء سفاجا
شواطىء سفاجا
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إبراهيم جادالله
أكدت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، على إغلاق الشواطئ  والحدائق لليوم الثانى على التوالى خلال  ثانى أيام عيد الفطر المبارك  لمواجهة فيروس كورونا ومنعا للتجمعات تتفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء. 

وتابعت "المغربي" انه تم إغلاق الطرق المؤدية إلى الشواطئ والمتنزهات ووضع الموانع على شاطئ كيلو 8 وجميع الشواطئ العامة والمفتوحة بالكيلو 14و الكيلو 10، وذلك لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتزام المواطنين بعدم التواجد بالشواطئ والمتنزهات، ضمن خطة الدولة لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد.

وأكدت "رئيس المدينة" على تفعيل دور المتابعة الميدانية فى المرور على مداخل المدينة ومتابعة الإجراءات الأمنية من قبل رجال الأمن والمرور.

وأشارت إلى استجابة أهالي سفاجا للتحذيرات بعدم التجمعات فى الشواطئ  حفاظا على سلامتهم من وباء فيروس كورونا.

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إغلاق شواطئ وحدائق سفاجا لمنع انتشار كورونا خلال ثانى أيام عيد الفطر
إغلاق شواطئ وحدائق سفاجا لمنع انتشار كورونا خلال ثانى أيام عيد الفطر
إغلاق شواطئ وحدائق سفاجا لمنع انتشار كورونا خلال ثانى أيام عيد الفطر
إغلاق شواطئ وحدائق سفاجا لمنع انتشار كورونا خلال ثانى أيام عيد الفطر
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