AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

التحكيم التجاري الدولي.. النقض توضح هذه الحالة

الأربعاء 27/مايو/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد عبدالله
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها آليات تنفيذ التحكيم التجاري الدولي.

جاء في حيثيات الحكم أنه تنفيذ أحكام المحكمين يتم وطبقًا لنصوص المواد ٩ ، ٥٦ ، ٥٨ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية بطلب استصدار أمر على عريضة بالتنفيذ إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة – إذا كان التحكيم تجاريًا دوليًا – والذى يختص بإصدار الأمر أو من يندبه من قضاتها ما لم يتفق طرفا التحكيم على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر ، فإن أصدر رئيس المحكمة الأمر بالرفض يقدم التظلم إلى محكمة الاستئناف، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تنفيذ الأحكام الصادرة من بلد أجنبي.. النقض توضح هذه الحالة

التحكيم الأجنبي.. النقض توضح متي ينفذ أحكامه

النقض تراقب عمل محكمة الاستئناف في هذه الحالة

مسئولية أمين النقل.. النقض توضح هذه الحالة

مسئولية النيابة العامة في تنفيذ الأحكام الجنائية.. النقض توضح

الاستئناف والتحكيم التجاري الدولي.. النقض توضح هذه الحالة

ترشيحاتنا

نفوق القطة ذات الرأسين بعد 3 أيام من ولادتها.. وهذه قصتها

أحمد موسى يقصف جبهة الـ BBC: هي أكياس الزبالة اللي بيلبسها أطباء إنجلترا أفضل من المستلزمات الطبية

مفاجأة جديدة بشأن قضية خالد بوطيب ضد الزمالك

عن نجاحه في الاختيار.. أحمد العوضي: دعم ياسمين عبدالعزيز من أهم الأسباب

قرار سعودي جديد بإعادة فتح المطارات للرحلات الجوية

بالبالطو الأبيض.. أحمد العوضي ساخرا من شخصية هشام عشماوي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول البيض النيئ ؟

من المكسرات.. وجبة إفطار صحية لمرضى السكر

شاهد.. اختفاء قطة سوداء داخل رداء كاهن أثناء الصلاة | فيديو