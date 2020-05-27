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بعد نجاحه في تجسيد عشماوي.. أحمد العوضي: مش هعمل أدوار شر تاني.. فيديو

الأربعاء 27/مايو/2020 - 12:41 ص
أحمد العوضى
أحمد العوضى
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حمزة شعيب
علّق الفنان أحمد العوضي، الذى جسّد شخصية الإرهابية هشام عشماوي في مسلسل الاختيار على الصورة المتداولة على مواقع السوشيال ميديا، والسخرية من ملامحه وتكشيرته طوال العمل.

وقال "العوضي" خلال مداخلة حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى، مقدم برنامج "التاسعة"، المُذاع عبر القناة الأولى، أنه درس شخصية الإرهابى الخائن هشام عشماوى بتعمق لدرجة أنه جلس مع الضباط الذين تزاملوا مع الإرهابى فى الجيش قبل أن ينضم للجماعات الإرهابية.

وأضاف: "وقفت على أبعاد شخصيته؛ بعد ما سمعت شهادة زملائه السابقين، والخطابات والتحقيقات المسجلة له.. وعرفت إنه كان شخص كِشَرِي وانطوائي، وهو مش شخص سوي على الإطلاق".

وأوضح: "أنا لم أرد على القلة التى انتقدتنى فى شخصية عشماوى بمسلسل الاختيار، كونى أنا ناجح ..أرد ليه؟".

وأشار إلى أنه درس الشخصية بكل أبعادها حتى يؤديها بكل واقعية دون أي إضافات أو نقص.

ونوّه إلى أنه لن يقدم أدوار شر مرة أخرى، مؤكدًا: "ده آخر دور شر أقوم بيه.. مستحيل أكرّر ده تاني؛ لأنه موضوع صعب".
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