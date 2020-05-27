أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 27-5-2020

أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الاربعاء 27-5-2020 بدون مصنعية وفقا لموقع gold price today ، وبلغ سعر الجرام عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 757 جنيها كأعلى سعر له. ننشرخلال تعاملات اليوم الاربعاء 27-5-2020 بدون مصنعية وفقا لموقع gold price today ، وبلغ سعر الجرام عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 757 جنيها كأعلى سعر له.





سعر الجرام الواحد من العيار 24 الأعلى فئة نحو 865 جنيها. وسجلمن العيار 24 الأعلى فئة نحو 865 جنيها.









سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 865 جنيها للجرام.





سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا يسجل 757 جنيها





سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 649 جنيها للجرام.









سعر الجنيه الذهب يسجل 6056 جنيها.





وسجل السعر العالمى للذهب نحو 26.906 ألف جنيه للأوقية.





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