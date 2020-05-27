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اقتصاد

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 27-5-2020

الأربعاء 27/مايو/2020 - 07:19 ص
الذهب في مصر
الذهب في مصر
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أحمد علام
ننشر أسعار الذهب في مصر خلال  تعاملات اليوم الاربعاء 27-5-2020 بدون مصنعية وفقا لموقع gold price today ، وبلغ سعر الجرام عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 757 جنيها كأعلى سعر له.

وسجل سعر الجرام الواحد من العيار 24 الأعلى فئة نحو 865 جنيها.


سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 865 جنيها للجرام.

سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا يسجل 757 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 649 جنيها للجرام.


سعر الجنيه الذهب يسجل 6056 جنيها.

وسجل السعر العالمى للذهب نحو 26.906 ألف جنيه للأوقية.

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وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
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