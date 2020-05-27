إصابات كورونا في كندا تقترب من 87000 والوفيات تصل لـ 6671

فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 86928 يوم الأربعاء. أكدت بيانات محدثة من وكالة الصحة العامة في كندا أن عدد الكنديين الذين أكدوا أنهم أصيبوا بـارتفع إلى 86928 يوم الأربعاء.





وأظهرت البيانات أيضا أن عدد الوفيات بسبب أمراض القلب نتيجة الإصابة بفيروس كوفيد 19 ارتفع إلى 6671.





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ولا تزال مقاطعة كيبيك هي مركز تفشي المرض في كندا، حيث تمثل أكثر من نصف جميع الحالات المؤكدة - 48598 - و4139 حالة وفاة.





وتتبع مقاطعة أونتاريو 26483 حالة مؤكدة و 2155 حالة وفاة مرتبطة بـ كوفيد 19.





وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد يوم 11 مارس، وبحلول يوم الأربعاء، أصيب أكثر من 5.6 مليون شخص بالفيروس في جميع أنحاء العالم، وتوفي منهم أكثر من 351000، وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز.