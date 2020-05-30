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رياضة

توقعات بصدور الحكم في قضية انسحاب الوداد ضد الترجي بنهائي أبطال أفريقيا خلال الأسبوع الجارى

السبت 30/مايو/2020 - 07:13 ص
الوداد ضد الترجي
الوداد ضد الترجي
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محمد رشاد
أكد رئيس اللجنة القانونية للترجي الرياضي التونسي رياض التويتي إن جلسة محكمة التحكيم الرياضي الطاس بشأن ملف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019 التي عقدت بالأمس كانت غير مريحة.


وأضاف التويتي خلال تصريحات إذاعية تونسية: “الجلسة دامت لأكثر من 8 ساعات ، وتمّ منحنا راحة لمدة 40 دقيقة فقط ، لذلك كانت متعبة وأصعب من الجلسة الماضية”.

وتابع: “وجدنا صعوبات ، أولا لأن الجلسة جرت عن بعد والثانية أنها دارت باللغة الإنجليزية وهو ما لم نتعوّد عليه ، كما أن طريقة النطق مختلفة”.

وأردف: “الجلسة شهدت إثارة عدد من المواضيع ، لكن السؤال الرئيسي خلالها كان هو (هل انسحب الوداد من المقابلة أم لا؟)”.

وشدد: “النادي المغربي أكد أن لاعبيه لم يغادروا الميدان وهذا السؤال ستجيب عنه “الطاس” من خلال الوثائق المقدمة إليها.. كل طرف دافع عن موقفه وحضر 4 أو 5 شهود”.

وحول شهادة أحمد أحمد ، رئيس الكاف ، قال التويتي: “لقد قدم شهادته ولا أريد الدخول في التفاصيل.. ما أؤكده أن موضوع القضية يتعلق بطعن في قرار لجنة الاستئناف بالكاف ، والتي كانت سلطت غرامة مالية على الوداد وهزمته بالغياب”.

وكان الوداد قد رفض إكمال مباراة إياب النهائي حتى يتم تشغيل تقنية “الفار” للفصل في هدف لاعب الفريق البيضاوي ، وليد الكرتي ، الذي ألغاه الحكم بداعي التسلل لكن الإعادة التلفزيونية أظهرت خلاف ذلك.

وتم تتويج الترجي باللقب الثاني على التوالي لدوري أبطال أفريقيا مع اعتبار الوداد منسحبًا من المباراة التي أقيمت على ملعب رادس الأولمبي.

ووفقا لموقع “تونس الرقمية” فإن الطاس قرّرت تأجيل النظر في الجلسة التي عقدتها أمس الجمعة ومن المرجح جدا بعد التداول في الملف أن تٌصدر القرار النهائي يوم الإثنين أو الثلاثاء المقبلين كأقصى تقدير للاطلاع على كل الشهادات التي قدمت في ملف الوداد.
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