توقعات بصدور الحكم في قضية انسحاب الوداد ضد الترجي بنهائي أبطال أفريقيا خلال الأسبوع الجارى

وأضاف التويتي خلال تصريحات إذاعية تونسية: “الجلسة دامت لأكثر من 8 ساعات ، وتمّ منحنا راحة لمدة 40 دقيقة فقط ، لذلك كانت متعبة وأصعب من الجلسة الماضية”.





وتابع: “وجدنا صعوبات ، أولا لأن الجلسة جرت عن بعد والثانية أنها دارت باللغة الإنجليزية وهو ما لم نتعوّد عليه ، كما أن طريقة النطق مختلفة”.





وأردف: “الجلسة شهدت إثارة عدد من المواضيع ، لكن السؤال الرئيسي خلالها كان هو (هل انسحب الوداد من المقابلة أم لا؟)”.





وشدد: “النادي المغربي أكد أن لاعبيه لم يغادروا الميدان وهذا السؤال ستجيب عنه “الطاس” من خلال الوثائق المقدمة إليها.. كل طرف دافع عن موقفه وحضر 4 أو 5 شهود”.





وحول شهادة أحمد أحمد ، رئيس الكاف ، قال التويتي: “لقد قدم شهادته ولا أريد الدخول في التفاصيل.. ما أؤكده أن موضوع القضية يتعلق بطعن في قرار لجنة الاستئناف بالكاف ، والتي كانت سلطت غرامة مالية على الوداد وهزمته بالغياب”.





وكان الوداد قد رفض إكمال مباراة إياب النهائي حتى يتم تشغيل تقنية “الفار” للفصل في هدف لاعب الفريق البيضاوي ، وليد الكرتي ، الذي ألغاه الحكم بداعي التسلل لكن الإعادة التلفزيونية أظهرت خلاف ذلك.





وتم تتويج الترجي باللقب الثاني على التوالي ل دوري أبطال أفريقيا مع اعتبار الوداد منسحبًا من المباراة التي أقيمت على ملعب رادس الأولمبي.



