تلقى تهديدات.. رئيس الكاف يقلب الطاولة على الترجي في محكمة"التحكيم الرياضي"

كشفت تقارير مغربية، عن كواليس جديدة بشأن ازمة نهائي دوري ابطال افريقيا النسخة الماضية بين الترجي التونسي والوداد المغربي





وذكر موقع le360 سبور المغربي، أن محكمة التحكيم الرياضي الدولية استمعت أمس الخميس إلى شهادات مجموعة من المتداخلين في قضية النهائي الذي بات يعرف بـ "نهائي العار" .









وشدد الموقع ، علي ان من بينهم احمد احمد رئيس " الكاف " الذي أكد تعرضه لتهديدات من مسؤولي الترجي التونسي من أجل تتويج الأخير باللقب القاري وأن اتخاذه أي قرار غير ذلك سيتسبب في ثورة ستندلع في الملعب من قبل الجماهير التونسية.





وأوضحت أن المحكمة الرياضية استمعت أيضا عبر تقنية الفيديو لشهادة أحمد عبد الرحمن يحي ولد، رئيس الاتحاد الموريتاني والذي كان معينا مندوبا لمباراة الترجي أمام الوداد، الذي زكى بدوره شهادة أحمد أحمد.





وأشارت المصادر إلى الحكم باكاري جاساما الذي قاد المباراة قدم شهادته أيضا، أقر بعدم انسحاب الوداد من المباراة، مؤكدا أن لاعبو الوداد طلبوا منه العودة لتقنية "الفار" للتأكد من صحة الهدف الذي سجله وليد الكرتي قبل أن يتفاجأ هو الأخر بتعطل الجهاز.





وأدلى كونستان اوماروي نائب رئيس الكاف ورئيس الاتحاد الكونغولي، بشهادته هو الآخر، وأكد أن الترجي تعود على هذه الممارسات بملعبه وأن أحمد أحمد تعرض للتهديد .





كان فريق الوداد المغربي قرر في وقت سابق استئناف الحكم الصادر عن اللجنة التأديبية التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، والقاضي بتتويج الترجي التونسي بطلا لدوري أبطال إفريقيا والوداد منسحبا منها.





ولجأ الفريق الأحمر للاستئناف على اعتبار أن قانون اللعبة، يمنح الوداد الحق في استئناف الحكم، بعد توصله بمراسلة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، واعتبر حينها الفريق الأحمر أن لجنة الانضباط، التابعة للكاف غير مؤهلة للبث في القضية وإصدار القرار، بعدما قررت أن الوداد انسحب من أرضية الملعب خلال النهائي رغم أن تقرير الحكم ومندوب المباراة لم يشيرا إلى ذلك.



