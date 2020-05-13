الأهلي ليس طرفا.. كاف يحسم مشاركة الترجي والوداد والزمالك ممثلين عن أفريقيا فى مونديال الصين للأندية





قال شطة فى تصريحات خاصة لصدى البلد.. تحديد الترجى والوداد والزمالك للمشاركة فى مونديال الصين للاندية مقترح موجود داخل الكاف سيتم الأخذ به فى حالة إلغاء دورى ابطال افريقيا النسخة الحالية فى حال استمرار تزايد الإصابة بفيروس كورونا داخل الملاعب فى القارة السمراء.





تابع.. فى حالة الغاء دورى ابطال افريقيا النسخة الحالية سيتم اللجوء إلى الاستعانة بالنسخة الأخيرة وأشراك الترجى باعتباره البطل والوداد الوصيف والزمالك بطل كأس الكونفدرالية من أجل تمثيل القارة السمراء فى مونديال الصين للاندية.





شدد على أن النادى الأهلي ليس طرفا فى تحديد الاستعانة باندية الترجى والوداد والزمالك للمشاركة فى مونديال الصين للاندية لأنه سيتم اللجوء إلى الاستعانة بالنسخة الأخيرة فى حالة إلغاء دورى ابطال افريقيا النسخة الحالية.







يذكر أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" يواجه أزمة كبيرة فى تحديد ممثل القارة السمراء للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية 2021 فى ظل تأجيل مباريات نهائى دورى أبطال أفريقيا بسبب انتشار فيروس كورونا.





واستقر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" على تأجيل بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها فى صيف 2021 بالصين لمدة عام، لتقام فى الصيف التالى وذلك بسبب تفشى فيروس كورونا، الذى تسبب فى تعطيل العديد من المسابقات ونقلها لمواعيد جديدة وأبرزها بطولتى يورو 2020 التى نقلت من الصيف المقبل إلى صيف 2021.





وقال موقع "الصريح أون لاين"، التونسى، إنه رغم نفي العديد من الجهات الرسمية داخل الاتحاد الأفريقى حول حسم الأندية الأفريقية الذى سوف تمثل القارة في بطولة العالم للأندية بالصين 2021، إلا أن الاتجاه داخل الكاف هو إدراج نادى الترجى التونسى باعتباره بطل دورى أبطال أفريقيا فى النسخة الماضية والوداد المغربى صاحب المركز الثانى ضمن القائمة إلى جانب نادى الزمالك بطل كأس الاتحاد الأفريقى "الكونفدرالية" فى النسخة الماضية وبطل السوبر الأفريقى ضمن القائمة المرشحة للمشاركة.

حسم عبدالمنعم حسين، الشهير بشطة عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف الجدل بشأن اختيار فريق الترجي والوداد والزمالك ممثلين عن أفريقيا فى مونديال الصين للاندية.