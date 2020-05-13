AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأهلي ليس طرفا.. كاف يحسم مشاركة الترجي والوداد والزمالك ممثلين عن أفريقيا فى مونديال الصين للأندية

الأربعاء 13/مايو/2020 - 12:15 م
صدى البلد
Advertisements
يسرى غازى
حسم عبدالمنعم حسين، الشهير بشطة عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف الجدل بشأن اختيار فريق الترجي والوداد والزمالك ممثلين عن أفريقيا فى مونديال الصين للاندية.

قال شطة فى تصريحات خاصة لصدى البلد.. تحديد الترجى والوداد والزمالك للمشاركة فى مونديال الصين للاندية مقترح موجود داخل الكاف سيتم الأخذ به فى حالة إلغاء دورى ابطال افريقيا النسخة الحالية فى حال استمرار تزايد الإصابة بفيروس كورونا داخل الملاعب فى القارة السمراء.

تابع.. فى حالة الغاء دورى ابطال افريقيا النسخة الحالية سيتم اللجوء إلى الاستعانة بالنسخة الأخيرة وأشراك الترجى باعتباره البطل والوداد الوصيف والزمالك بطل كأس الكونفدرالية من أجل تمثيل القارة السمراء فى مونديال الصين للاندية.

شدد على أن النادى الأهلي ليس طرفا فى تحديد الاستعانة باندية الترجى والوداد والزمالك للمشاركة فى مونديال الصين للاندية لأنه سيتم اللجوء إلى الاستعانة بالنسخة الأخيرة فى حالة إلغاء دورى ابطال افريقيا النسخة الحالية.

يذكر أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" يواجه أزمة كبيرة فى تحديد ممثل القارة السمراء للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية 2021 فى ظل تأجيل مباريات نهائى دورى أبطال أفريقيا بسبب انتشار فيروس كورونا.

واستقر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" على تأجيل بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها فى صيف 2021 بالصين لمدة عام، لتقام فى الصيف التالى وذلك بسبب تفشى فيروس كورونا، الذى تسبب فى تعطيل العديد من المسابقات ونقلها لمواعيد جديدة وأبرزها بطولتى يورو 2020 التى نقلت من الصيف المقبل إلى صيف 2021.

وقال موقع "الصريح أون لاين"، التونسى، إنه رغم نفي العديد من الجهات الرسمية داخل الاتحاد الأفريقى حول حسم الأندية الأفريقية الذى سوف تمثل القارة في بطولة العالم للأندية بالصين 2021، إلا أن الاتجاه داخل الكاف هو إدراج نادى الترجى التونسى باعتباره بطل دورى أبطال أفريقيا فى النسخة الماضية والوداد المغربى صاحب المركز الثانى ضمن القائمة إلى جانب نادى الزمالك بطل كأس الاتحاد الأفريقى "الكونفدرالية" فى النسخة الماضية وبطل السوبر الأفريقى ضمن القائمة المرشحة للمشاركة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقيقة تقديم الكاف دعما للاتحادات الأهلية

خاص | شطة يكشف حقيقة تقديم الكاف مساعدات للاتحادات الأهلية لمواجهة كورونا

الكاف يحدد الفرق المشاركه في مونديال الأندية الموسم المقبل.. فيديو

أخبار الرياضة.. تفاصيل إعلان صفقة فتحي.. مفاوضات بيراميدز مع إكرامي.. تلميح بإلغاء الدوري الممتاز

حكايات رمضانية.. فضيحة تحت أنظار رئيس الكاف.. ليلة اغتيال حلم الوداد على يد جاساما وإهداء لقب أفريقيا للترجي

الكاف: لا مجال للحديث عن مباراتى الأهلي والزمالك في أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

شطبه من السجلات.. شكوى رسمية من غزل المحلة لـ الاتحاد بعد واقعة تفويت أسامة نبيه

بوت غريب.. شمس الكويتية تتألق فى فستان أسود قصير

تعايش مع كورونا بضوابط.. حقيقة فرض الحكومة حظر شامل

الإغلاق عامين.. مصير الفنادق المخالفة للمعايير الوقائية.. وموعد عودة السياحة في البحر الأحمر

كيف أثر فيروس كورونا على الدورة الشهرية؟ تفاصيل

دار الإفتاء تنصح بـ أربع أمور يجب التقليل منها في العشر الأواخر من رمضان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الشيفون الأسود.. سلمى أبو ضيف بإطلالة تبهر متابعيها.. شاهد

كيف أثر فيروس كورونا على الدورة الشهرية؟ تفاصيل

جدة تقيد حفيدها وتحتجزه لمدة أسبوعين عقابا له.. والشرطة تتدخل لإنقاذه