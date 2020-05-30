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فن

الله يرحمه ويغفر له.. أحمد العوضى ينعى حسن حسنى

السبت 30/مايو/2020 - 10:07 ص
حسن حسنى
حسن حسنى
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أحمد إبراهيم
نشر الفنان أحمد العوضى تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ينعى فيه الفنان حسن حسنى الذى رحل عن دنيانا منذ ساعات قليلة عن عمر يناهز 89 عاما. 

وقال أحمد العوضى: "انا لله وانا اليه راجعون.. رحيل الفنان الكبير حسن حسنى الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".

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وسادت التعليقات حالة من الحزن الشديد على رحيل الفنان حسن حسني والذى قدم العديد من الأعمال التى تعد علامة فى تاريخ السينما والدراما المصرية. 

ورحل حسن حسنى منذ ساعات قليلة عن عمر يناهز 89 عاما، وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية. 

كان آخر ظهور للفنان حسن حسنى من خلال صورة مع حفيد الفنان محمود ياسين تم نشرها منذ أيام قليلة وبدا فيها الفنان القدير بصحة جيدة. 

وواجه حسن حسنى قبل رحيله العديد من شائعات ولعل من أبرزها شائعة وفاته التى رد عليها بسخرية من خلال صورة مع الفنان محمد هنيدى وهما يتناولان الشيشة.  
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