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حوادث

التباعد والتعقيم.. أبرز الإجراءات الاحترازية بمحاكم مجلس الدولة بالإسكندرية

الأحد 31/مايو/2020 - 07:32 م
مجلس الولة
مجلس الولة
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محمد زهير
بدأ مجمع محاكم مجلس الدولة بالاسكندرية، استقبال المواطنين تدريجيا، تنفيذا لقرار المستشار محمد حسام الدين، رئيس المجلس.
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وانطلق العاملون فى تطهير قاعات المجلس المختلفة، حرصا على سلامة العاملين والإداريين والزائرين، قبل بدء انعقاد الجلسات وقاموا بتعقيم، منصات القضاء بقاعات المحاكم المختلفة، والتي يعتليها القضاة، لنظر القضايا المستعجلة.
 
كانت الأمانة العامة للمجلس قررت عقد جلسات المحاكم وفقا لقواعد التباعد الاجتماعي ومراعاة المسافات المناسبة لمنع انتشار أي عدوى بين المتقاضين وكذلك الموظفين لمواجهة انتشار الفيروس.
التباعد والتعقيم.. أبرز الإجراءات الاحترازية بمحاكم مجلس الدولة بالإسكندرية
التباعد والتعقيم.. أبرز الإجراءات الاحترازية بمحاكم مجلس الدولة بالإسكندرية
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