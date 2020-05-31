اليوم بداية عرض سوق الحرير على mbc مصر

بدأ في السابعة من مساءاليوم الاحد اولي حلقات الجزء الاول من مسلسل سوق الحرير عبر فضائية ام بي سي مصر وشهدت الحلقة الاولي ردود فعل ايجابية للغاية من مشاهدي القناة وعبر صناع العمل عن سعادتهم بردود الفعل التي حدثت مع تمنياتهم بمزيد من النجاح بين الجمهور المصري لباقي الحلقات كما حدث للمشاهد في الوطن العربي كله في رمضان.





المسلسل من إنتاج MBC studios بالتعاون مع شركة ميلسون. وينتمي العمل لنوعية الإنتاجات الضخمة.





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ومن تأليف حنان المهرجي وإخراج الأخوين بسام ومؤمن الملا وبطولة كل من النجوم: بسام كوسا ,وسلوم حداد , وكاريس بشار و,فادي صبيح , ونادين تحسين بك ,وقمر خلف , وميلاد يوسف ,و ريام كفار نة ,و عبد الهادي , وشادي الصفدي و, اسعد فضة , وهيفاء واصف , ووفاء موصلي ,





ومن مصر النجوم : عبد الرحيم حسن و, نهال عنبر و, ماجد الشرقاوي ومن تونس النجمة : دارين حداد.



