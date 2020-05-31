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فن

اليوم بداية عرض سوق الحرير على mbc مصر

الأحد 31/مايو/2020 - 11:44 م
مسلسل سوق الحرير
مسلسل سوق الحرير
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احمد ابراهيم
بدأ في السابعة من مساءاليوم الاحد اولي حلقات الجزء الاول من مسلسل سوق الحرير عبر فضائية ام بي سي مصر وشهدت الحلقة الاولي ردود فعل ايجابية للغاية من مشاهدي القناة وعبر صناع العمل عن سعادتهم بردود الفعل التي حدثت مع تمنياتهم بمزيد من النجاح بين الجمهور المصري لباقي الحلقات كما حدث للمشاهد في الوطن العربي كله في رمضان.

المسلسل من إنتاج MBC studios بالتعاون مع شركة ميلسون. وينتمي العمل لنوعية الإنتاجات الضخمة. 

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ومن تأليف حنان المهرجي وإخراج الأخوين بسام ومؤمن الملا وبطولة كل من النجوم: بسام كوسا ,وسلوم حداد , وكاريس بشار و,فادي صبيح , ونادين تحسين بك ,وقمر خلف , وميلاد يوسف ,و ريام كفارنة ,و عبد الهادي  , وشادي الصفدي و, اسعد فضة , وهيفاء واصف , ووفاء موصلي  ,

ومن مصر النجوم  : عبد الرحيم حسن و, نهال عنبر و, ماجد الشرقاوي ومن  تونس النجمة  : دارين حداد. 

وتدور أحداثه في خمسينات  القرن الماضي بمدينة دمشق  من خلال عمران ويلعبه بسام كوسا وغريب ويلعبه سلوم حداد ونتابع عمران وهو واحد من كبار تجار سوق الحرير وحياته مع زوجاته الثلاثة وقصة ولديه المولودين في الوقت نفسه وايضا علاقته بباقي تجار سوق الحرير. وغريب الذي فقد ذاكرته نتيجة لحادث ونتابع تفاصيل حياة كل منهما وهل يلتقيان بعد ذلك
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