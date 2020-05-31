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فن

محمد رمضان يشارك متابعيه بصور من فرح شقيقته إيمان.. شاهد

الأحد 31/مايو/2020 - 10:21 م
محمد رمضان
محمد رمضان
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مصطفى كرم

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره بمجموعة من الصور من فرح شقيقته نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".


وكتب محمد رمضان على الصور التي ظهر بها مرتديا الكمامات الطبية، معلقا "مبروووك لحبايبي وعقبال عندكم جميعا".


وبدأ حفل زفاف شقيقة الفنان محمد رمضان الكبرى إيمان في إحدى الفيلات بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي.


محمد رمضان يقبل رأس شقيقته في حفل زفافها ويغني مافيا .. وإيمان ترقص.. فيديو


ونشرت إيمان، شقيقة الفنان محمد رمضان، عدة صور عبر حسابها على تطبيق إنستجرام، ظهرت فيها مع زوجها حسام أحمد، بعد عقد قرانهما، يوم الإثنين 18 من مايو الماضي. 


وعلقت إيمان رمضان، على صور عقد قرانها «حبيبى وجوزي ربنا يخليك ليا، الحمد لله على هديتك يا رب»، لتنهال عليها التعليقات بالتهاني من المتابعين».

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