بجاتو: المنتخب مطالب بالتتويج بأمم إفريقيا 2027.. وأتوقع إعارة حمزة عبد الكريم

تحدَثَ تامر بجاتو نجم الأهلي والمنصورة السابق عن فرص المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة مدربه حسام حسن، في حصد بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027 المقرر إقامتها في كينيا، تنزانيا، وأوغندا خلال الصيف المقبل.

وقال تامر بجاتو في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية TeN: المنتخب الوطني يمتلك حظوظ كبيرة في التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا 2027 ، وبات مطالباً بذلك بعد الظهور بشكل مميز في بطولة كأس العالم الماضية التي أقيمت بالمكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، والتأهل إلى دور الستة عشر للمرة الأولى في تاريخه، والأداء الجيد أمام الأرجنتين في مباراة الدور ربع النهائي رغم الخسارة.

وتابع: حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني استطاع تكوين فريقاً يستطيع المنافسة بقوة على بطولة كأس أمم إفريقيا، ولديه مجموعة مميزة من اللاعبين، مزيج بين لاعبي الدوري الممتاز واللاعبين المحترفين وعلى رأسهم محمد صلاح نجم طرابزون سبور التركي.

وأتم: حمزة عبد الكريم مشروع مهاجم واعد وقادم بقوة في قيادة خط هجوم الفراعنة، لكن ينقصه فقط المشاركة في المباريات باستمرار، ولهذا السبب أتوقع رحيله عن برشلونة الإسباني على سبيل الإعارة للحصول على الفرصة في المشاركة أساسياً بالمباريات.