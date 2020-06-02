من المطار.. شيرين رضا تستعيد ذكرياتها بصورة عبر إنستجرام

شاركت الفنانة شيرين رضا جمهورها، بصورة قديمة لها من المطار، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.





وكتبت معلقة على صورتها :"نأخذ الصور كتذكرة عودة إلى لحظة مضت".





وكان آخر أعمال شيرين رضا فيلم "رأس السنة "، الذى عرض قبل إغلاق دور العرض، وهو العمل الذى يشارك فيه العديد من النجوم.





‏وشارك فى الفيلم كل من إياد نصار وشيرين رضا وبسمة وإنجى المقدم وأحمد مالك، وإخراج محمد صقر.



