من المطار.. شيرين رضا تستعيد ذكرياتها بصورة عبر إنستجرام

شاركت الفنانة شيرين رضا جمهورها، بصورة قديمة لها من المطار، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.
وكتبت معلقة على صورتها :"نأخذ الصور كتذكرة عودة إلى لحظة مضت".
وكان آخر أعمال شيرين رضا فيلم "رأس السنة "، الذى عرض قبل إغلاق دور العرض، وهو العمل الذى يشارك فيه العديد من النجوم.
وشارك فى الفيلم كل من إياد نصار وشيرين رضا وبسمة وإنجى المقدم وأحمد مالك، وإخراج محمد صقر.
وعلى جانب آخر، تستكمل شيرين رضا تصوير مشاهدها خلال الوقت الحالي في فيلم "الغسالة" من تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج سينرجي فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية.