AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

من المطار.. شيرين رضا تستعيد ذكرياتها بصورة عبر إنستجرام

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 02:08 ص
صدى البلد
Advertisements
اسماء الحسيني
شاركت الفنانة شيرين رضا جمهورها، بصورة قديمة لها من المطار، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وكتبت معلقة على صورتها :"نأخذ الصور كتذكرة عودة إلى لحظة مضت".

وكان آخر أعمال شيرين رضا فيلم "رأس السنة "، الذى عرض قبل إغلاق دور العرض، وهو العمل الذى يشارك فيه العديد من النجوم. 

‏وشارك فى الفيلم كل من إياد نصار وشيرين رضا وبسمة وإنجى المقدم وأحمد مالك، وإخراج محمد صقر. 

وعلى جانب آخر، تستكمل شيرين رضا تصوير مشاهدها خلال الوقت الحالي في فيلم "الغسالة" من تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج سينرجي فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. شيرين رضا وسوسن بدر بـ لوك مختلف

يجيلهم كورونا ويموتوا.. تعليق صارم من شيرين رضا عن الإرهابيين

على طريقتها الخاصة.. شيرين رضا تهنئ متابعيها بشم النسيم

شيرين رضا تنشر أحد إعلاناتها القديمة.. وتعلق: ربما كانت آخر مرة

ترشيحاتنا

بعد محمد رمضان .. فنانة شهيرة متهمة بدفع أموال لممثل إسباني معروف.. تفاصيل

لأول مرة منذ 3 سنوات .. الشمس تخرج من سباتها وتتوهج من جديد

إصابة كريم رمزي مذيع قناة أون تايم سبورت بفيروس كورونا

كان في قمة الغضب.. أحمد موسى يكشف كواليس اجتماع رئيس الوزراء مع المحافظين.. فيديو

تعرف على ما قاله ترامب للأقباط في عيد دخول السيد المسيح مصر

في تحدٍّ واضح للمتظاهرين.. ترامب يقوم بجولة سيرا على الأقدام أمام البيت الأبيض

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة برابهام BT62 الخارقة موديل 2021 تستعد لـ بطولة برتيكار.. صور

لبشرة خالية من الشوائب.. طريقة تحضير ماسك الترمس المطحون

بـ فستان قصير.. شاهد| إطلالة ابنة الشاعر بهاء الدين محمد فى خطوبتها على رجل أعمال