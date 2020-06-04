أدعية يغفر الله بها جميع ذنوبك

ادعية تغفر الذنوب والمعاصى.. حثنا النبي -صلى الله عليه وسلم- على الأدعية والأذكار في الصباح والمساء وقبل النوم، وبعد الصلاة وعند سماع الأذان وغير ذلك، وهناك بعض أدعية التى تغفر الذنوب التي يفعلها الإنسان، وعلينا جميعًا الاهتمام بترديدها كما وردت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.



وردت الكثير من الأدعية والأحاديث فى السنة النبوية المطهرة التى يستطيع الإنسان من خلالها التكفير عن ذنوبه وسيئاته التى يفعلها ومن هذه الأحاديث: وردت الكثير من الأدعية والأحاديث فى السنة النبوية المطهرة التى يستطيع الإنسان من خلالها التكفير عن ذنوبه وسيئاته التى يفعلها ومن هذه الأحاديث:

قال صلى الله عليه وسلم " من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولًا، وبالإسلام دينًا غفر له ذنبه" رواه مسلم.



عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول ؟ قال : أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من ذنوبي بالماء والثلج والبرد" رواه البخاري مسلم.







وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه" رواه البخاري مسلم.



وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه" رواه البخاري مسلم.



وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده: اللهم أغفر لي ذنبي كله دقه وجله وعلانيته وسره وأوله وآخره" رواه مسلم.



قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من سبح في دبر كل صلاة ثلاثًا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين فتلك تسع وتسعون وقال تمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر" رواه مسلم.

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عن أبي هريرة عن النبي قال: "من قال حين يأوي إلى فراشه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر غفرت له ذنوبه أو خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر" رواه النسائي وابن حبان في صحيحه.



قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر" ، وفي رواية أخرى "من قال إذا أصبح مائة مرة وإذا أمسى مائة مره سبحان الله وبحمده كفرت ذنوبه وان كانت أكثر من زبد البحر" رواه مسلم.





وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي وفي بيتي قال : قل : اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا و لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك أنت الغفور الرحيم" رواه البخاري مسلم.



قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعار من الليل فقال لا اله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله و لا اله إلا الله والله اكبر ولا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له فان توضأ وصلى قبلت صلاته" رواه البخاري.





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عن ابي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء : اللهم أغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني , اللهم أغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي, اللهم أغفر لي ما قدمت و ما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير" رواه البخاري مسلم.



عَنَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهمَا قال: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { مَنْ لَزِمَ الاسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ }. رواه أبو داود.



قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ما على الأرض أحد يقول لا اله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد الله و لا حول و لا قوة الا بالله الا كفرت عنه ذنوبه وان كانت اكبر من زبد البحر" رواه الترمذي والنسائي وغيره.



قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا و رزقنيه من غير حول مني و لا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه" رواه البخاري.



عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، رَضِيَ الله عَنْه قال: قَالَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { مَنْ قَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لا إِلَهَ إِلاّ هُوَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، غُفِرَت ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَ قَدْ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ } رواه أبو داود والترمذي والحاكم.



قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا و رزقنيه من غير حول مني و لا قوة غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه" رواه البخاري.



عن النبي صلى الله عليه وسلم " إن الله اصطفى من الكلام أربعا سبحان الله والحمد الله ولا اله إلا الله والله أكبر فمن قال : سبحان الله كتبت له عشرون حسنة وحطت عنه عشرون سيئة ومن قال الله أكبر فمثل ذلك ومن قال لا اله إلا الله فمثل ذلك ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتبت له ثلاثون حسنة وحطت عنه ثلاثون سيئة" رواه الطبراني.



قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من قال لا اله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مره كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة وكانت حرزا من الشيطان يومه حتى يمسي ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه" رواه البخاري مسلم.