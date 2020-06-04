تسيير رحلات استثنائية إلى عدة دول أوروبية.. ومطار القاهرة يطبق قرار إلغاء الحجر الصحي للعائدين من الخارج

المطار في يوم:

= وصول 165 مصريا من العالقين في السعودية إلى مرسى علم

= إلغاء الحجر الصحي للعائدين من الخارج بتوصية من اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا

= تسيير رحلات استثنائية منتصف يونيو لعدد من مواطني الاتحاد الأوروبي وذوي الإقامات المتواجدين في مصر





أعلنت مصر للطيران، عن تسيير رحلات استثنائية، إلى عدة دول أوربية، منتصف يونيو الجاري، لعدد من مواطني الاتحاد الأوروبي وذوي الإقامات المتواجدين في مصر، وفقا للإجراءات والضوابط الوقائية المحددة لمواجهة فيروس كورونا كوفيد 19، في ظل تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب الفيروس المستجد.





وفتحت مصر للطيران، الحجر لعملائها من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وأعلنت عن رحلتي لامستردام وفرانكفورت، يوم 12 يونيو الجاري، ورحلة يوم 14 يونيو إلى باريس وفينيا، ويوم 15 يونيو إلى ميونيخ.





وتسير الشركة الوطنية مصر للطيران، رحلات استثنائية إلى العواصم والمدن العالمية، لإعادة المصريين العالقين هناك، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة المصرية لإعادة المصريين العالقين في دول العالم.





وكانت سلطة الطيران المدنى، قررت توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.





من جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة بـ مطار القاهرة الدولي، أن سلطات المطار سمحت للركاب العائدين على الرحلات الاستثنائية، أمس الخميس، بالمغادرة إلى منازلهم لقضاء العزل الصحي داخل منازلهم وليس في المناطق التي خصصتها الدولة المصرية.





وقالت المصادر، إن قرار السماح للركاب العائدين من الخارج بقضاء العزل في منازلهم، جرى اليوم، على الرحلات الاستثنائية القادمة من العاصمة اللبنانية بيروت، بتوصية من اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا حول إلغاء الحجر الصحي للمصريين العائدين من الخارج علي الرحالات الاستثنائية التي تنظمها وزارة الطيران المدني.





وأوضحت المصادر، أن مطار القاهرة استقبل اليوم نحو 450 عالقا وصلوا من بيروت على متن 3 رحلات طيران استثنائية وتم اخضاع العائدين لاجراء اختبارات فيروس "كورونا" داخل صالة الوصول بالمطار، ولم تظهر عليهم أي أعراض او اشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا، فتم السماح لهم بمغادرة المطار لقضاء مده العزل بمنازلهم.





وأشارت المصادر، أنه من يشتبه في إصابته من الركاب القادمين من الخارج بفيروس كرورنا خلال الكشف عليهم في صالات الوصول عقب عودته سوف يتم على الفور عزلهم داخل المستشفيات لتلقي العلاج.





وكانت سلطة الطيران المدنى، قررت توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.



