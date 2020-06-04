تصفيات كأس العالم 2022.. المنتخب السعودي يواجه نظيره اليمني 8 أكتوبر المقبل

قرر مسئولو المنتخب السعودي تحديد موعد مواجهة المنتخب لـ نظيره اليمني يوم 8 أكتوبر المقبل في التصفيات المؤهلة لـ كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
وأكدت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن أعضاء الاتحاد الآسيوي وافقوا على تحديد شهر أكتوبر المقبل موعدا مبدئيا لعودة مباريات التصفيات المؤهلة لـ كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
وكان من المقرر أن يواجه المنتخب السعودي نطيره اليمني يوم 26 أبريل الماضي بملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة ولكن توقف النشاط الرياضي بسبب أزمة فيروس كورونا.
ويحتل المنتخب السعودي المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة بـ 8 نقاط في التصفيات المؤهلة لـ كاس العالم 2022