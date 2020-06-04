AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تصفيات كأس العالم 2022.. المنتخب السعودي يواجه نظيره اليمني 8 أكتوبر المقبل

الخميس 04/يونيو/2020 - 12:54 ص
المنتخب السعودي
المنتخب السعودي
Advertisements
ياسمين تيسير
قرر مسئولو المنتخب السعودي تحديد موعد مواجهة المنتخب لـ نظيره اليمني يوم 8 أكتوبر المقبل في التصفيات المؤهلة لـ كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وأكدت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن أعضاء الاتحاد الآسيوي وافقوا على تحديد شهر أكتوبر المقبل موعدا مبدئيا لعودة مباريات التصفيات المؤهلة لـ كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.


وكان من المقرر أن يواجه المنتخب السعودي نطيره اليمني يوم 26 أبريل الماضي بملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة ولكن توقف النشاط الرياضي بسبب أزمة فيروس كورونا.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة بـ 8 نقاط في التصفيات المؤهلة لـ كاس العالم 2022
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دولة في غرب آسيا تطلب استضافة دوري الأبطال

منتصف أكتوبر.. موعد عودة التصفيات الآسيوية المؤهلة لـ كأس العالم 2022

الاتحاد السعودي يعلن موعد مباريات المنتخب في تصفيات كأس العالم

أخبار الرياضة السعودية.. حسام عاشور ونجم بيراميدز على أعتاب دوري كأس محمد بن سلمان

ترشيحاتنا

العزل في منازلهم.. مطار القاهرة يطبق قرار إلغاء الحجر الصحي للعائدين من الخارج

بعد صالح جمعة .. ثنائي جديد بالاهلي خارج حسابات فايلر ..فيديو

الصحة: مروحة السقف تساهم في نشر الهواء الملوث.. وترك الحذاء خارج المنزل ضرورة حتى انتهاء أزمة كورونا

المسئولية ثقيلة وخطيرة.. المدعي العام في ولاية مينيسوتا يكشف جرائم الضابط المتهم بقتل جورج فلويد

رئيس سياحة البرلمان: نتوقع عودة حركة الطيران يوليو أو أغسطس بإجراءات احترازية مشددة

النتيجة سلبية.. نجاة الإعلامية مها الصغير زوجة أحمد السقا من فخ فيروس كورونا

AdvertisementS

بعد صالح جمعة .. ثنائي جديد بالاهلي خارج حسابات فايلر ..فيديو

حب متبادل.. خالد الغندور يوجه رسالة لـ تركي آل الشيخ .. شاهد

الأهلي داس عليه.. خالد الغندور: الزمالك سيشارك في اعتزال حسام عاشور ..فيديو

عقب استغناء الأهلي.. حسام عاشور على أعتاب الدوري السعودي

أخبار الرياضة السعودية.. حسام عاشور ونجم بيراميدز على أعتاب دوري كأس محمد بن سلمان

وزير الرياضة يستقبل رئيس الأهلي لدراسة آليات رد هدايا وتبرعات تركي آل الشيخ .. تفاصيل

كهربا يرسل ردا رسميا للفيفا على قضية الزمالك في هذا الموعد

اللجنة القانونية بـ الترجي: تتويج الوداد المغربي بدوري أبطال أفريقيا 2019 لا يزال قائما

كارتيرون يرفض رحيل مدافع الزمالك

بعد تواصل الزمالك معه.. محمد شبانة: الأهلي يغري وليد أزارو لتمديد عقده

أخبار الرياضة.. عودة الدوري الإنجليزي.. و رد رسمي لـ الفيفا من كهربا.. ومفاوضات الزمالك مع عمرو وردة.. وتعطل رحيل بن شرقي

عودة البريميرليج.. إذاعة 29 مباراة في الدوري الإنجليزي مجانًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل آيس كريم فانيليا

بـ شعر غجرى.. دنيا بطمة تثير الجدل بهذه الإطلالة

مظاهرات جورج فلويد تجتاح أثينا .. واشتباكات بين المحتجين والشرطة اليونانية | صور