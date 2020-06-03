الاتحاد السعودي يعلن موعد مباريات المنتخب في تصفيات كأس العالم

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم جدول مباريات المنتخب بعد قرار الاتحاد الآسيوي باستئناف النشاط وعدم إلغاء بطولة دورى أبطال آسيا والتصفيات المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2022 وبطولة كأس أمم آسيا .
وجاءت مواعيد مباريات منتخب السعودية في التصفيات كالتالي .
الخميس 8 أكتوبر 2020 السعودية vs اليمن
الثلاثاء 13 اكتوبر .. سنغافورة vs السعودية
الخميس 12 نوفمبر .. السعودية vs فلسطين
17 نوفمبر .. اوزباكستان vs السعودية
كما قرر الاتحاد الاسيوي ان تقام قرعة نهائيات التصفيات في يناير 2021 وتبدأ المواجهات في شهر مارس .
جدير بالذكر ان منتخب السعودي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، بينما يحتل الصدارة منتخب أوزباكستان بـ 9 نقاط، وفي المركز الثالث سنغافورة بـ 7 نقاط، والمركز الرابع اليمن بـ 5 نقاط، والمركز الخامس فلسطين بـ 4 نقاط.