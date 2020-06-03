AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الاتحاد السعودي يعلن موعد مباريات المنتخب في تصفيات كأس العالم

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 02:39 م
منتخب السعودية
منتخب السعودية
Advertisements
عبدالله هشام
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم جدول مباريات المنتخب بعد قرار الاتحاد الآسيوي باستئناف النشاط وعدم إلغاء بطولة دورى أبطال آسيا والتصفيات المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2022 وبطولة كأس أمم آسيا . 

وجاءت مواعيد مباريات منتخب السعودية في التصفيات كالتالي . 

الخميس 8 أكتوبر 2020 السعودية vs اليمن 

الثلاثاء 13 اكتوبر .. سنغافورة  vs السعودية 

الخميس 12 نوفمبر .. السعودية vs  فلسطين 

17 نوفمبر .. اوزباكستان vs السعودية 

كما قرر الاتحاد الاسيوي ان تقام قرعة نهائيات التصفيات في يناير 2021 وتبدأ المواجهات في شهر مارس . 

جدير بالذكر ان منتخب السعودي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، بينما يحتل الصدارة منتخب أوزباكستان بـ 9 نقاط، وفي المركز الثالث سنغافورة بـ 7 نقاط، والمركز الرابع اليمن بـ 5 نقاط، والمركز الخامس فلسطين بـ 4 نقاط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منتصف أكتوبر.. موعد عودة التصفيات الآسيوية المؤهلة لـ كأس العالم 2022

ترشيحاتنا

تهديد كبير.. الصحة العالمية تحذر من موجة ثانية مدمرة من فيروس كورونا

متعاطف معه.. شوبير: حسام عاشور "خلص على نفسه"

غريبة لكن رائعة.. ماذا يحدث عند وضع الفلفل الأسود في الغسالة؟

نرجوكم احتجوا بالطريقة الصحيحة.. مأزق الحكومة الأمريكية بين فيروس كورونا ومظاهرات مقتل جورج فلويد

بالأرقام .. تعرف على العدد الحقيقي لإصابات كورونا بدمياط وسن الوفاة

بدون ماكياج.. ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج ناعم.. أسما شريف تستعرض جمالها

في 5 دقائق.. الطريقة الأصلية لعمل الشكشوكة بالبيض

بملابس جينز... جميلة عوض تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها