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رياضة

منتصف أكتوبر.. موعد عودة التصفيات الآسيوية المؤهلة لـ كأس العالم 2022

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 09:39 ص
كأس العالم
كأس العالم
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عبدالله هشام
وافق الاتحاد الاسيوي لكرة القدم علي تحديد موعد لإستئناف التصفيات المؤهله لبطولتي كأس العالم 2022 وكأس امم اسيا2023 علي ان يكون موعد العودة في منتصف شهر أكتوبر.

وفي تقرير لصحيفة الرياضية السعودية فإن الاتحاد الاسيوي سيبلغ لجنة المسابقات بالموعد الجديد خلال اجتماع يجمعهما يوم 15 يونيو الجاري، لتحديد كافة التفاصيل المتعلقة بالمسابقة.

وأضافت الصحيفة أن الاتحاد الآسيوي قرر إقامة بطولة الكأس القارية بنظام الدورة المجمعة، على أن تكون كل مجموعة في منطقة، ثم يتم لعب الأدوار النهائية بنظام خروج المغلوب، وسيتم عرض المقترح على الاتحادات الوطنية المشاركة في البطولة.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن تأجيل منافسات التصفيات المؤهله لكأس العالم 2022 علي خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.
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