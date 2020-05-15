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رياضة

الاتحاد الآسيوي: إقامة حفل جوائز الأفضل 2020 في موعده

الجمعة 15/مايو/2020 - 01:13 م
الاتحاد الآسيوي لكرة
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
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محمد السعيد
أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم،أنه لم يتم حتى الآن اتخاذ قرارا بتأجيل حفل جوائز الأفضل في قارة آسيا عن عام 2020.
وقال ويندسور جون الأمين العالم للاتحاد الآسيوي في تصريحات لصحيفة " الرياضية" السعودية، إن الحفل ما زال مدرجا حتى  الآن على أجندة الاتحاد الآسيوي لعام 2020، ولم يتم تأجيله.

وأشارت تقارير صحفية مؤخرا، إلى أن سالم الدوسري لاعب فريق الهلال السعودي، على رأس القائمة الأولية، للمرشحين بجائزة أفضل لاعب في آسيا 2020.

وقاد سالم الدوسري فريق الهلال السعودي للتويج بدوري أبطال آسيا  الموسم الماضي، على حساب أوراوا الياباني.


يذكر أن البطولات الآسيوية متوقفة حاليا، بقرار من الاتحاد الآسيوي، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.

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