المنتخب السوري يتقاسم الصدارة مع المنتخب السعودي في كأس أمم آسيا تحت 23 سنة

صعد المنتخب السوري إلى المركز الأول من المجموعة الثانية من بطولة أمم آسيا 2020 تحت 23 عامًا، بعد فوزه على اليابان بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات المرحلة الثانية، رافعًا رصيده إلى 4 نقاط، ليتقاسم الصدارة مع المنتخب السعودي الذي يملك العدد ذاته من النقاط، متفوقًا بفارق الأهداف عن الأخضر.





وخطف السوري الفوز في الوقت القاتل عندما سجل هدف التقدم في الدقيقة الـ89 عبر علاء الدين دالي، فيما سجل عبد الرحمن بركات الهدف الأول من ضربة جزاء في الدقيقة التاسعة، في حين أحرز يوكي سوما (30) هدف اليابان.





وكانت الجولة الأولى من منافسات المجموعة شهدت فوز السعودية على اليابان 2-1، وتعادل قطر مع سوريا 2-2.

وتقام الجولة الثالثة والأخيرة يوم الأربعاء، حيث تلتقي قطر مع اليابان، والسعودية مع سوريا.



