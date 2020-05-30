النصر السعودي يطالب الاتحاد بـ حسم موقف كأس الأمير محمد بن سلمان

وجه عبدالرحمن الحلافي المشرف العام على فريق النصر السعودي رسالة لـ الاتحاد بشان ضرورة حسم موعد عودة كأس محمد بن سلمان للمحترفين بالاضافة لـ مصير عقود اللاعبين و الاجراءات الاحترازيه حال عاد الدوري
وأكد عبدالرحمن الحلافي في تصريحات خاصة لـ الرياضية السعودية أن الاتحاد يجب ان يوضح بعض الامور بشان عقود اللاعبين المحليين و الاجانب التي ستنتهى قبل استئناف الدوري مشددا انه لا يجب ترك الامور اختياريه بالنسبة للاندية حيث انها ستكلف الاندية مبالغ ضخمة
وأضاف الحلافي ان الاتحاد يجب أن يعلن موعد استئناف البطولة قبل انطلاقها بفترة كافيه لا تقل عن 8 اسابيع
وأكمل أن يجب توضح هل سيخض اللاعبين لـ الحجر الصحي لمدة اسبوعين ام سيكون هناك اجراءات احترازيه اخرى
وأضاف أن مجلس ادارة النادي اتفقت على عدة خطط بالاتفاق مع روي فيتوريا المدير الفني للفريق بشان تدريبات الفريق حال عاد الدوري