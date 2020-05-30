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رياضة

صراع بين الهلال والشباب السعودي لضم أفضل حارس في الدوري الروماني

السبت 30/مايو/2020 - 05:22 م
صدى البلد
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عمر سلامة

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن صراع مثير بين نادي الهلال والشباب السعودي للتعاقد مع حارس أجنبي جديد، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.


ولم يتحدد حتى الآن، موعد فتح باب الميركاتو الصيفي القادم، في ظل توقف النشاط الرياضي حاليًا، إثر تفشي فيروس "كورونا" المستجد، والذي ضرب جميع دول العالم، وأسفر عن إصابة أكثر من 5 ملايين و600 ألف شخص.

 

ووفقًا لصحيفة  "Delfi" الليتوانية، تقدم الهلال والشباب، بعروض رسمية إلى نادي كلوج الروماني، للتعاقد مع حارسه الليتواني جيدريوس أرلاوسكيس.


وأشارت الصحيفة، إلى عقد إدارة كلوج، اجتماعًا مع أرلاوسكيس، الحاصل على أفضل حارس في الدوري الروماني، خلال الأيام القادمة، لمناقشة العروض التي تلقاها، وحسم مستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم.


والهلال جدد مؤخرًا، عقد حارسه المتألق عبدالله المعيوف، لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى الحصول على توقيع عبدالله الجدعاني، والذي سينضم إلى الفريق، بشكل مجاني، بداية من الموسم الرياضي الجديد، قادمًا من الوحدة.

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