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أخبار العالم

انتهاك جديد.. الطاقة الذرية: مخزون إيران من اليورانيوم المخصب تجاوز الحد المسموح 8 مرات

الجمعة 05/يونيو/2020 - 06:18 م
مخزون إيران من اليورانيوم
مخزون إيران من اليورانيوم يتجاوز الحد المسموح به 8 مرات
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قسم الخارجي
أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مخزون إيران من اليوارنيوم المخصب تجاوز الحد المسموح به بنحو 8 مرات.

وطالبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران بالتعاون معها  بشكل كامل، مطالبة بمنحها سلطة الوصول لبعض المواقع، موضحة أن إيران ترفض السماح بدخول موقعين نووين يشتبه فيهما.

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ويعد ارتفاع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب انتهاكا جديدا للاتفاق النووي، والذي أعلنت الولايات المتحدة انسحابها منه عام 2018، بقرار من الرئيس دونالد ترامب.

في وقت سابق، قال المبعوث الأمريكي لإيران برايان هوك إن القادة الإيرانيين أمامهم خياران " إما التفاوض معنا أو التعامل مع انهيار اقتصادي"، وفرضت واشنطن عقوبات على اثنين من المشرفين على البرنامج النووي في إيران.
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