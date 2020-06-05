انتهاك جديد.. الطاقة الذرية: مخزون إيران من اليورانيوم المخصب تجاوز الحد المسموح 8 مرات

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مخزون إيران من اليوارنيوم المخصب تجاوز الحد المسموح به بنحو 8 مرات.





وطالبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران بالتعاون معها بشكل كامل، مطالبة بمنحها سلطة الوصول لبعض المواقع، موضحة أن إيران ترفض السماح بدخول موقعين نووين يشتبه فيهما.





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ويعد ارتفاع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب انتهاكا جديدا للاتفاق النووي، والذي أعلنت الولايات المتحدة انسحابها منه عام 2018، بقرار من الرئيس دونالد ترامب.



