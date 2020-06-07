كندا علوش: يارب احمي لبنان وشعبه من شر الفتنة والحرب

وجهت الفنانة السورية كندا علوش، رسالة موثرة الي لبنان وشعبها بعد الاحداث الاخيرة التي تشهدها لبنان .





وغردت كندا علوش من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر : " ياااااارب تحمي لبنان وشعبه من شر الفتنة والحرب.. يااارب هالبلد الحلو بطبيعته وتاريخه وناسه ياارب يرجع لبنان متل ما كان واحسن مليون مرة " .





ويسود التوتر منطقة وسط بيروت، حيث ينظّم ناشطون وهيئات مدنية احتجاجا على سياسات الطبقة الحاكمة.





وشهدت المنطقة انتشارا مكثفا لقوات الجيش اللبناني وعناصر من شرطة مكافحة الشغب، التي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.